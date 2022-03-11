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    酒駕累犯台六四線翻車 畏罪從十樓高橋面跳下命大沒死

    王姓男子酒駕，在台64線翻車，畏罪竟從10樓高的高架橋跳下（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    王姓男子酒駕，在台64線翻車，畏罪竟從10樓高的高架橋跳下（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/11 11:41

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市王姓男子今晨酒駕開車途經台64線板橋段過彎時翻車，他自行脫困想到酒駕，竟往前跑400公尺，從至少10層樓高的高架橋三重段跳下，警方到橋下尋獲他時，命大的他因墜落草叢、泥沼中當緩衝，命大沒死，還在哀嚎，到院後被診斷出肋骨骨折，王嫌逃過死劫，活罪難逃，再吃上酒駕官司，由於他三個月內，二度酒駕，將依酒駕新制重罰。

    海山警分局今天凌晨2時40分許獲報，台64線快速道路西向17.2K處板橋往三重路段，在江子翠彎道有一起翻車，警方到場時，發現一輛福特轎車翻車，車上空無一人，據報案人指稱，目擊翻車後停車關心，駕駛不久脫困，走向三重方向，沒幾秒竟往下跳。

    警方消防員在一小時後，凌晨3時40分於橋下發現奄奄一息的王男，還在哀嚎，警方問他為何要跳下，他供稱去年底剛被查獲酒駕，王嫌送往衛生福利部台北醫院救治，初步診斷為肋骨斷裂，另抽血檢測換算酒測值高達1.05，全案依公共危險罪嫌移請新北檢偵辦。

    警方呼籲，酒駕導致家庭破碎案例層出不窮，千萬不可存有僥倖心態，貪圖方便逞強駕車，警方除持續強化酒駕執法，也會加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」及「勿酒後駕車」等防範措施，請民眾切勿以身試法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新北市王姓男子酒駕，在台64線翻車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市王姓男子酒駕，在台64線翻車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市王姓男子酒駕，在台64線翻車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市王姓男子酒駕，在台64線翻車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市王姓男子酒駕，在台64線翻車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市王姓男子酒駕，在台64線翻車。（記者吳仁捷翻攝）

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