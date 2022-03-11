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    動保人士買貓頭鷹野放 獲判緩刑但要服100小時義務勞動

    動保人士買貓頭鷹野放，獲法官輕判緩刑，但要服100小時義務勞動。示意圖（資料照）

    動保人士買貓頭鷹野放，獲法官輕判緩刑，但要服100小時義務勞動。示意圖（資料照）

    2022/03/11 09:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子在高屏溪擺放捕鳥網，抓到3隻保育類的短耳鶚（猫頭鷹），黃姓男子自稱很喜愛猛禽，特地買下一隻野放，另名蔡姓男子也買下兩隻，其中一隻體弱死亡，另一隻因宗教信仰也將牠野放，結果調查局找上門，林男被依違反動保法判刑1年10月、緩刑4年，黃、蔡兩人則獲緩刑3年，但應服100小時義務勞動。

    根據環境資訊中心資料，短耳鶚（猫頭鷹）是秋冬期間才會出現在台灣的遷徒性候鳥，偏好出現在溼地、溪床、農耕地等草生地環境，屬夜型性猛禽，主要食物為小動物，因族群數量稀少，目前已列我國第2級珍貴稀有保育類野生動物。

    判決指出，2019年12月，林姓男子（57歲）在高屏溪河床上用麵包蟲當餌，陸續捕獲3隻短耳鶚帶回大寮區住處飼養，並透過LINE向網友兜售；家住台北的黃姓男子自稱喜愛猛禽，擔心短耳鶚被捕抓後會危及性命，於是花了4500元向林男購買一隻，到手後再將牠野放。

    另名住在台中的蔡姓男子也自稱宗教因素，花了8400元向林男買下兩隻短耳鶚準備野放，結果一隻短耳鶚野放前已經死亡，另隻短耳鶚則順利被成功野放。

    前年11月，高市調查局航高站獲報此事展開調查，經傳喚林到案後，在林男手機的對話紀錄上查到黃、蔡兩人涉嫌購買保育類的野生動物，林等3人坦承犯行，高雄地院審理後，依違反動保法判刑1年10月、緩刑4年，應服200小時義務勞動，黃、蔡兩人則被判刑7月，緩刑3年，應服100小時義務勞動，可上訴。

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