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    西螺某國小家長控兒被模範生霸凌 校方：已調解多次

    雲林縣西螺鎮某小學爆發霸凌風波，就讀國小四年級學生的媽媽向本報投訴指出，兒子在學校長期被班上同學言語霸凌而心生恐懼。示意圖。（情境照，本報後製）

    雲林縣西螺鎮某小學爆發霸凌風波，就讀國小四年級學生的媽媽向本報投訴指出，兒子在學校長期被班上同學言語霸凌而心生恐懼。示意圖。（情境照，本報後製）

    2022/03/10 15:28

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣西螺鎮某小學爆發霸凌風波，就讀國小四年級學生的媽媽向本報投訴指出，兒子在學校長期被班上同學言語霸凌而心生恐懼，即使看了心理醫生仍未好轉，最令她不滿的是，霸凌者竟是兒子班上的模範生。校長回應，該案由他介入協調的有兩次，還有老師和主任介入調解的，已經很多次，家長仍不滿意的話可重啟霸凌調查小組，但若堅持轉學只能尊重。

    學生的媽媽向本報投訴，表示兒子在學校功課相當好，經常都是班上第1名的成績，但因為言語直率，說話偶會得罪人，他從小學一年級開始就遭到其他學生言語霸凌，學校也多次輔導並啟動霸凌調查小組正式成案，但即使霸凌者當面道歉，霸凌事件卻始終無法終止。

    受害學生媽媽說，今年2月開學時，她還特別到學校請老師多關心，希望自己的兒子能在學校好好上學，不用因為同學的霸凌而擔心恐懼，不料那名霸凌者竟當眾放話，「如果自己成績進不了前5名，兒子就死定了！」而因為霸凌者在班上人緣好且是模範生，跟著一起起哄的還有4、5人。

    媽媽指出，兒子因為心生恐懼而悶悶不樂，她再次向學校反應，但得到的答案都是「已經協調很多次了！」這樣的答案讓她難以接受，因為即使協調多次，兒子仍然持續遭到霸凌，不得已她才把兒子轉往其他學校就讀。

    校長回應，該案由他介入協調的就有兩次，還有老師和主任介入調解的，已經很多次了，如果家長還是不滿意的話，可以重啟霸凌調查小組，但家長堅持要轉學，只能予以尊重。

    遭霸凌學生的媽媽則表示，她希望教育單位能正視校園霸凌案件，她兒子在學校遭霸凌事件不會是最後一件，如果校園霸凌事件無法管制，家長如何放心讓子女到學校上學？

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