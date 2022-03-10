男欠債遭12惡少圍毆亡 4成年犯一審判7年半到9年

台南地院依傷害致死罪判圍毆鄭男致死的王麒竣等4名成年犯7年6月到9年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/03/10 10:40

〔記者王俊忠／台南報導〕成年男子王麒竣、林呈祐與蘇姓少年等人與鄭姓男子有債務糾紛，王、林夥同蘇少等5人找欠錢的鄭男討債；與鄭男也有糾紛的成年男子梁家豪、林宗閔也找另5名少年對鄭男尋仇，2021年12名惡少先後拿球、鐵、棍棒等兇器圍毆鄭男致傷重不治，台南地院10日審結、依傷害致死罪判成年的4嫌7年6月到9年徒刑。

此案經檢方依殺人罪嫌起訴，台南地院則改判傷害致死罪，王麒竣7年6月徒刑、林呈祐9年徒刑、梁家豪與林宗閔都是8年6月徒刑。其他8名涉案少年都由少年法庭另案審理。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，王麒竣、林呈祐與蘇姓少年等人與鄭姓男子有債務糾紛，2021年6月22日晚間10點許，王、林約蘇姓等3名少年駕車前往台南新化區鄭男住處討債，鄭男同意搭對方車輛到其他地方討論債務問題。

他們到新化虎頭埤山區後，王、林等5人見鄭男說詞反覆、很不配合，即拿球棒、棍棒、鐵棒等器物朝鄭男身上圍毆、痛擊，要逼鄭男還錢。蘇姓少年也通知與鄭男有糾紛的男子梁家豪、林宗閔兩人，梁、林也帶另5名少年趕到現場。

梁、林等7人到場後也逼問鄭男債務一事，同樣拿鋁球棒、木棒等物圍毆已被打得無力反抗的鄭男身體、手腳，鄭男遭打趴在地，蘇姓少年再拿木椅砸向鄭男頭部，過程中鄭男都說錢放在家裡，逞兇的12人都未能討得金錢，梁、林等人先行離去。

王麒竣等人於23日凌晨1點許把鄭男載回新化租住處，此時鄭男已奄奄一息、全身癱軟無法站立，王嫌一方把鄭男拖回房間，鄭男把郵局提款卡交給對方，蘇姓少年到郵局提領仍未取得款項，折回鄭男租住處，再次拿器物毆打鄭男，之後王、林等一行人才開車離去。

鄭男鄰居聽到鄭男住處有爭吵打鬥聲與鄭男哀嚎聲，於同日上午11點前往查看，見鄭男已全身傷重致死，報警追查到王麒竣、林呈祐、梁家豪、林宗閔與另8名少年涉案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法