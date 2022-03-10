橋頭糖廠桶屍案 情侶檔兇嫌再關2個月

橋頭桶屍案的塑膠筒桶。（資料照）

2022/03/10 07:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會橋頭糖廠桶屍案，情侶檔兇嫌吳俊忠、熊俐棋，被地院分別判處19年4月、17年8月徒刑，並因羈押期限將屆，高雄高分院認為她們涉案重大，並有逃亡、減證之虞，自明（11）日起裁定延押2個月。

判決書指出，林姓女被害人有意出讓卡拉OK店，乃與吳男與熊女這對情侶談妥，收取5000元訂金，後來反悔稱房東拒絕讓她經營卡拉OK店，吳、熊因而心生不滿，於2014年12月12日，找林女索討訂金。

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不料，雙方因此爆發口角及肢體衝突，吳男等在店內捆綁囚禁林女，又持球棒毒打，甚至餵安眠藥控制行動，後來發現她傷重死亡，購買大型塑膠桶等物，趁深夜載到橋頭糖廠附近，把屍體塞入塑膠桶，倒入鹽酸及水泥後封桶埋屍。

2020年4月2日，怪手司機在糖廠整地挖掘塑膠桶，2人隨後被警方查獲，並經橋檢依過失致死罪起訴，橋頭地院則改依共同殺人等罪，判處吳徒刑19年4月、熊女17年8月。

由於2個月羈押期限將至，高雄高分院審酌2人涉案情節重大，並有逃亡、減證之虞，以確保審判或執行程序順利進行，裁定再延長羈押2個，此次為第3次延長羈押，可抗告。

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