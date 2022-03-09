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    曹格被爆酒醉餐廳鬧事砸人飆髒話 遭警法辦

    曹格被爆在餐廳酒醉鬧事。（資料照）

    曹格被爆在餐廳酒醉鬧事。（資料照）

    2022/03/09 21:33

    〔記者鄭景議／台北報導〕知名歌手曹格7日晚間7時許，在台北市內湖區瑞光路316巷某餐廳與友人吃飯飲酒，疑似酒後鬧事，不但與隔壁包廂客人發生衝突，狂飆「F字」髒話，最後甚至還拿起東西往老闆娘身上砸，警方到場時，曹已經離開現場，今日通知曹格等人到案說明，訊後依社維法法辦。

    有網友將該起事件po上網，據了解，當時曹格喝醉，不斷用言語找隔壁包廂客人麻煩，爆料網友還指控，曹格要離開的時候，包廂客人請曹格不要再罵了，不然要叫警察，曹格就開始失控丟東西要衝過去打客人，東西還丟到老闆娘，這中間曹格不斷謾罵咆哮，甚至老闆的小孩也有被打到。

    內湖分局警方表示，當天接獲報案後，警方到場時，當事人一方已離去，派出所今日通知相關人等至派出所說明，經瞭解後因該民眾與鄰桌客人因講話音量問題產生口角糾紛，並有推擠造成受傷等情事發生，事後由雙方自行達成和解，全案經詢後依違反社會秩序維護法移請法院裁處。

    據了解，這也並非曹格第一次酒後鬧事，過去就有在西門町河岸留言開唱，卻喝得醉醺醺上台搶麥克風大罵英文髒話，又強拉女子摟摟抱抱，甚至對人揮拳等事因此鬧上新聞。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    名歌手曹格7日晚間7時許，在台北市內湖區瑞光路316巷某餐廳與友人吃飯飲酒，疑似酒後鬧事，不但與隔壁包廂客人發生衝突，狂飆「F字」髒話，最後甚至還拿起東西往老闆娘身上砸。（記者鄭景議翻攝）

    名歌手曹格7日晚間7時許，在台北市內湖區瑞光路316巷某餐廳與友人吃飯飲酒，疑似酒後鬧事，不但與隔壁包廂客人發生衝突，狂飆「F字」髒話，最後甚至還拿起東西往老闆娘身上砸。（記者鄭景議翻攝）

    有網友將該起事件po上網。（記者鄭景議翻攝）

    有網友將該起事件po上網。（記者鄭景議翻攝）

    派出所今日通知相關人等至派出所說明，經瞭解後因該民眾與鄰桌客人因講話音量問題產生口角糾紛。（記者鄭景議翻攝）

    派出所今日通知相關人等至派出所說明，經瞭解後因該民眾與鄰桌客人因講話音量問題產生口角糾紛。（記者鄭景議翻攝）

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