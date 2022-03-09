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    高雄區監理所首創路考車輛導入酒精鎖 有酒精反應擇日重考

    高雄區監理所全國首創路考車輛導入酒精鎖今上路，讓拒絕酒駕從考照開始。（記者陳文嬋攝）

    高雄區監理所全國首創路考車輛導入酒精鎖今上路，讓拒絕酒駕從考照開始。（記者陳文嬋攝）

    2022/03/09 16:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所全國首創路考車輛導入酒精鎖裝置今上路，加強宣導民眾開車不喝酒，也避免民眾喝酒考照，若發現民眾有酒精反應，會請民眾擇日重考，讓拒絕酒駕從考照開始。

    高雄區監理所長李瑞銘表示，酒駕事件頻傳引起社會公憤，酒精鎖制度於民國109年3月實施，規定酒駕再犯、酒駕致人重傷或死亡、酒駕拒（檢）測等3種違規而被吊銷駕照的駕駛人，在符合規定的情況下，重新考得駕照後1年內必須駕駛裝設有酒精鎖車輛。

    李瑞銘指出，監理所每天都有民眾報考汽車駕照，為了避免民眾參加汽車路考前有飲酒情事，高雄區監理所率先導入酒精鎖，即車輛點火自動鎖定裝置，安裝於路考車輛上，民眾考前須先透過吹嘴確認未飲酒，除了避免酒駕上路，也讓民眾了解酒精鎖操作方式，培養開車不喝酒觀念，降低交通事故，提升交通安全。

    李瑞銘說，由於民眾報考尚未領有駕照，為了行駛安全及不影響考驗流程，監理所採用酒精鎖並非監管型，只要發動前完成吹氣即可啟動，不會在發動後5分鐘要求重新測試，駕駛期間也不會隨機要求重測，不會造成民眾及考驗員困擾。

    高雄區監理所為了讓執行考驗的監理人員都能瞭解酒精鎖的使用方式，今召集考驗人員進行培訓課程，透過講解及實際操作，讓導入汽車考驗時，更能順利執行。

    李瑞銘強調，全國由高雄區監理所轄區的高雄區監理所、屏東監理站及台東監理站率先試辦，未來將導入轄區各汽車駕駛訓練班，以培養優良汽車駕駛人正確觀念。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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