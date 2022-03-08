好貴的鹹油條！酒駕為兒買特色早餐 至少罰1萬5

男子騎機車未將安全帽扣妥，被埔里分局員警攔下，進一步遭查獲酒駕。（埔里分局提供）

2022/03/08 12:35

〔記者佟振國／南投報導〕好貴的鹹油條！南投縣埔里鎮53歲陳姓男子為外地讀書返家的兒子買愛吃的鹹油條當早餐，沒想到前一晚與友人聚會飲酒後的酒精尚未完全代謝，遭警方攔查，酒測值仍有0.38，依公共危險罪嫌移送法辦，若按道路交通管理處條例，罰款至少1萬5000元起跳，是1根鹹油條的500倍，甚至可能還有刑責問題，代價真的不輕！

埔里分局愛蘭派出所員警日前執行巡邏勤務，在南安路、英一街口發現陳姓男子騎機車未將安全帽的帽扣扣妥，經攔查發現有酒味，員警詢問之下，陳男也坦承是前一天晚上在家與朋友聚會，喝了1瓶的高梁酒，因為不清楚酒精還沒完全代謝，想說小孩在北部念書，難得放假回家，想說孩子愛吃鹹油條，才會騎機車出門幫忙買，沒想到會變成酒駕，員警對陳男進行酒測，酒測值仍有0.38，超過法定標準值，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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酒駕罰則愈來愈重，按道路交通管理處罰條例，機車駕駛人酒精濃度超過標準，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，刑法修正通過後，酒駕刑度也提高到最重處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，代價真的不輕。

至於鹹油條是埔里在地的特色早餐，外酥內軟，像是油條、麵包的綜合體，也經常登上美食節目，是許多遊客來埔里必嘗的特色小吃，現有多家業者販售，陽春版售價約30元左右，還可加價添加荷包蛋、火腿等其他配料，沒想到這次因酒駕案再受關注。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子前一晚喝酒，但酒精未完全代謝，一早騎機車為兒子買愛吃的鹹油條當早餐，結果變成酒駕公危。（埔里分局提供）

鹹油條是埔里鎮在地特色早餐，外酥內軟，像油條、麵包綜合體，除了陽春版，還可加荷包蛋、火腿及其他配料。（記者佟振國攝）

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