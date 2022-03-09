為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「投資15萬月賺2萬」還是有人信 台南女險被詐20萬

    學甲郵局女行員關懷詢問張女匯款可能被騙，報警阻詐。（警方提供）

    學甲郵局女行員關懷詢問張女匯款可能被騙，報警阻詐。（警方提供）

    2022/03/09 12:40

    〔記者楊金城／台南報導〕投資15萬保證每月賺回2萬，這麼好康的詐騙陷阱還是有人信，台南學甲1名37歲張姓女子先匯了15萬，嘗到甜頭，又要再匯款20萬，才被學甲郵局通報學甲警分局勸阻下來。

    8日上午11時許，張女進入學甲郵局臨櫃匯款新台幣20萬元，郵局陳姓、李姓行員覺得有異，關懷詢問張女的匯款用途，但她拒不說明。

    學甲派出所警員葉昇峰、鄭詠瑄獲報到場後，詢問關心張女匯款可能被騙，張女先稱匯款用來購買遊戲商品，再將遊戲網站秀給警方查看，原來是博弈網站。

    張女表示，她在網路搜尋投資賺錢辦法，對方誆稱保證獲利，只要投資就能穩賺不賠。

    張女先匯款15萬，果然月賺回2萬，對方還誆稱投入越多，每月回收越多，短期內就可賺回投資金額，張女不疑有他，8日再到郵局匯款20萬元，幸好被行員報警阻詐成功，2警將張女帶返派出所斷了她要匯款。

    學甲警分局長蔡宗昌表示，高獲利、高報酬是歹徒為了施以假投資、真詐財所編織的美夢，民眾不可不防；為預防詐騙及攔阻匯款，學甲警組建的金融聯防網絡即是人民遭詐匯款前的一道防線，藉由多單位的相互配合，讓詐騙集團無法得手。民眾如遇可疑詐騙，可撥打165或110諮詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假檢警詐騙老梗又來 老婦險遭騙走132萬
    2022/03/09 09:07

    假檢警詐騙老梗又來 老婦險遭騙走132萬
    叫句「大姑姑」就想騙60萬 警民合作急阻詐
    2022/03/08 22:19

    叫句「大姑姑」就想騙60萬 警民合作急阻詐

    實現樂活友善宜居藍圖 台中願景起飛
    糗！詐團發檢「查」署公文 想撈一票卻寫錯字
    2022/03/08 19:08

    糗！詐團發檢「查」署公文 想撈一票卻寫錯字
    「前同事」揪投資土地 婦心動匯款險破財
    2022/03/08 10:59

    「前同事」揪投資土地 婦心動匯款險破財

    防高齡社會「三不」危機 台新人壽推「新享亮利」保單
    聽某嘴！7旬翁險中「檢察官來電」詐騙老招 妻返家忙報警
    2022/03/07 10:32

    聽某嘴！7旬翁險中「檢察官來電」詐騙老招 妻返家忙報警
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播