「投資15萬月賺2萬」還是有人信 台南女險被詐20萬

學甲郵局女行員關懷詢問張女匯款可能被騙，報警阻詐。（警方提供）

2022/03/09 12:40

〔記者楊金城／台南報導〕投資15萬保證每月賺回2萬，這麼好康的詐騙陷阱還是有人信，台南學甲1名37歲張姓女子先匯了15萬，嘗到甜頭，又要再匯款20萬，才被學甲郵局通報學甲警分局勸阻下來。

8日上午11時許，張女進入學甲郵局臨櫃匯款新台幣20萬元，郵局陳姓、李姓行員覺得有異，關懷詢問張女的匯款用途，但她拒不說明。

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學甲派出所警員葉昇峰、鄭詠瑄獲報到場後，詢問關心張女匯款可能被騙，張女先稱匯款用來購買遊戲商品，再將遊戲網站秀給警方查看，原來是博弈網站。

張女表示，她在網路搜尋投資賺錢辦法，對方誆稱保證獲利，只要投資就能穩賺不賠。

張女先匯款15萬，果然月賺回2萬，對方還誆稱投入越多，每月回收越多，短期內就可賺回投資金額，張女不疑有他，8日再到郵局匯款20萬元，幸好被行員報警阻詐成功，2警將張女帶返派出所斷了她要匯款。

學甲警分局長蔡宗昌表示，高獲利、高報酬是歹徒為了施以假投資、真詐財所編織的美夢，民眾不可不防；為預防詐騙及攔阻匯款，學甲警組建的金融聯防網絡即是人民遭詐匯款前的一道防線，藉由多單位的相互配合，讓詐騙集團無法得手。民眾如遇可疑詐騙，可撥打165或110諮詢。

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