假檢警詐騙老梗又來 老婦險遭騙走132萬

水上警分局太保分駐所警員向老婦說明詐騙集團手法。（水上警分局提供）

2022/03/09 09:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市70多歲方姓婦人，前天下午到太保市農會新埤分部，要解除132萬元定存及提領，行員發覺有異，通報警方到場，警方查證發現，老婦是遭詐騙老招「假檢警」所騙，差點被騙走畢生積蓄，幸好被警方勸阻，讓老婦非常感謝。

嘉義縣水上分局太保分駐所當天下午獲報，老婦人要解除定存及提領，詢問用途，老婦又講不清楚，行員趕緊請警方到場協助關懷；員警到場查證，得知老婦先接獲假郵局員工來電，謊稱她郵局戶頭裡的32萬元已遭到盜領，並告知她恐涉及刑事案件，將電話轉接至台北市警察局；接著老婦又接到假冒台北市警察的詐騙集團來電詢問，金融帳戶內有多少現金，她直接回答有132萬元，假警察告知她，近日郵局、農會的戶頭現金恐遭人盜領，告知她要處理才不會被盜領。

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老婦信以為真，到太保市農會新埤分部欲解除定期存款並全數提領，經現場員警向她說明「檢警單位絕對不會這麼做！」，並告知是常見的詐騙手法，阻止老婦的畢生積蓄被詐騙。

水上分局分局長張澤銘呼籲，假檢警詐騙被害人集中於中高齡，請民眾多提醒家中長輩，如接獲來電聽到「身分遭冒用」、「涉及刑案」、「電話做筆錄」、「傳真公文」或「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙，如來電顯示號碼開頭出現「002」、「009」、帶「+」號等，均是國際電話，更應提高警覺，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方到太保市農會感謝行員機警，阻止詐騙。（水上警分局提供）

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