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    首頁　>　社會

    糗！詐團發檢「查」署公文 想撈一票卻寫錯字

    詐騙集團偽造桃園地檢署公文，機關名稱卻錯寫成「桃園地方檢『查』署」。（記者余瑞仁翻攝）

    詐騙集團偽造桃園地檢署公文，機關名稱卻錯寫成「桃園地方檢『查』署」。（記者余瑞仁翻攝）

    2022/03/08 19:08

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕詐騙集團無孔不入，不少民眾近日收到「桃園地方檢『查』署」公文，要求穆迪投資公司投資人辦理資金提領並繳納保證金等，公文還蓋上偽造粗糙的桃園地檢署關防，並署名代理檢察長陳維練等，然而函文最上方的機關名稱卻錯寫成檢「查」署；桃檢接獲民眾檢舉，已分案偵辦，並呼籲民眾切勿受騙。

    桃園地檢署今天發出新聞稿指出，因陸續接獲民眾反應，指接到以「台灣桃園地方檢查署」（正確名稱為台灣桃園地方檢察署）為名所發出的偽造公函，內容稱桃檢針對穆迪投資服務公司之投資人，要求受文者於2日內儘速辦理資金提領及繳納保證金作業，由桃檢派員掛署證到各單位進行督導作業。

    詐騙公文還稱，「投資人為證明資金合法來源，於提領資金時必須繳納15%的保證金，否則帳戶將全部凍結並予以清零」。偽造公文附件還有以「金融監督管理委員會臺灣證券交易所」為名，標題為「關於穆迪證券平台用戶涉嫌洗錢及內線交易之整頓通知」的偽造公文，另有以「證券櫃檯買賣中心」為名的「穆迪投資服務公司（台灣TPEx）正常監管」等偽造文件，意圖詐騙民眾。

    桃檢指出，這些公文、函文、資料、內容等都是偽造，檢方接獲舉報後已簽分偵辦中，籲請民眾切勿受騙上當，若仍持續接到相關詐騙手段，應向警方報案尋求協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團偽造的附件公文。（記者余瑞仁翻攝）

    詐騙集團偽造的附件公文。（記者余瑞仁翻攝）

    詐騙集團偽造的附件公文。（記者余瑞仁翻攝）

    詐騙集團偽造的附件公文。（記者余瑞仁翻攝）

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