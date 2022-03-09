振興醫院提告占病床 病患被判返還

振興醫院指控病患已達出院標準卻不出院，對病患及其兒子提告要求返還病床，獲士林地院判准。（資料照）

2022/03/09 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕台北市北投振興醫院認為一名病患已達出院標準卻不出院，還積欠醫藥費達214萬多元，提告要求返還病床，但病患的兒子反指醫院害家人腦中風、半癱，又拒絕溝通。士林地院審結，認定醫院提告有理，判病患及其兒子應返還病床；可上訴。

振興醫院主張，病患自2018年5月24日起住院接受治療，事後已達出院標準，然而，醫院2019年4月29日通知病患的兒子辦理出院時遭拒，還積欠醫療費用達214萬多元，提告要求返還病床。

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病患兒子解釋，家人急診時曾表示有心臟方面問題，醫院卻未採納，反而使用心跳加速藥物，導致家人心臟發生問題，且醫院僅要求家屬簽立心導管檢查同意書、身體保護約束同意書、檢查治療同意書，並未告知將做何種治療、處置，便對家人實施心導管手術，導致腦中風、智商退化及半癱等重殘情形，醫院應負起復健及治療等責任。

兒子也說，家人在2018年1月及2020年3月19日發生二次心律不整，目前仍在治療中，醫院卻長期拒絕與家屬溝通解決，甚至採取拖延戰術，利用資訊不對等方式提告，並持續計算醫療費，故拒絕返還病床。

士院指出，病患經醫院多項檢查及治療，病情已於2018年7月間獲得控制、改善，其慢性病僅需繼續服藥並復健治療，應由家屬辦理出院手續，況且，病患有部分自我照顧能力，生活上經家屬或第三人協助照顧為宜，也可入住一般護理之家或長照機構。

士院也指，醫院自2019年4月間預先通知病患辦理出院，至本件民事起訴狀於2021年8月送達病患兒子為止，時間超過2年，已提供兒子充分時間尋找替代照護方式，卻仍持續無權占用病床，故認醫院提告要求返還病床有理，判病患及其兒子應返還病床。

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