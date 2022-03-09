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    「社運醫師」竟是狼人！柳林瑋猥褻面試女子判刑8月

    獨立媒體「沃草」前執行長柳林瑋。（資料照）

    獨立媒體「沃草」前執行長柳林瑋。（資料照）

    2022/03/09 10:39

    〔記者楊國文／台北報導〕曾參與2014年太陽花學運，而有「社運醫師」稱號的獨立媒體「沃草」前執行長柳林瑋，遭林姓女子撰文指控涉嫌假借面試名義，開車載她到建中校園散步後，在車內對她強吻，消息曝光後，再有2名女子證稱遭柳猥褻，台北地院去年依３個強制猥褻罪，判柳１年6月徒刑，柳上訴仍喊冤，高等法院審理認定柳涉強制猥褻林女罪行明確，另２女部份罪證不足，今改判柳8月徒刑，可上訴。

    柳林瑋曾因洪仲丘事件發起公民1985聯盟、參與太陽花學運而有「社運醫師」稱號，他也是沃草公司、美的好朋友的創辦人。

    2017年5月，柳林瑋遭林女在臉書撰文，以「這是一場華麗優雅的誘騙」指控，敘述從事「公共性醫療媒體」的L醫師假借面試邀約，在車內強吻她的經過，網友紛紛猜測L醫師就是柳；但柳喊冤。

    2019年3月，柳林瑋再被週刊踢爆，指林女2017年控告柳涉強制猥褻後，又有2女向檢方證稱曾遭柳性騷擾，其中1女雖已旅居美國，但見到林女撰文後，專程返台提告。

    台北地檢署調查後傳訊柳林瑋出庭，柳否認控訴，但檢方不採信，仍被依3個強制猥褻罪嫌起訴。

    台北地院審理後，依３個強制猥褻罪，分別判8月、8月、9月，合併應執行1年6月徒刑。柳上訴高等法院，仍否認犯行，請求法院還他清白。

    高院審理後認定，柳涉嫌強制猥褻林女的罪行明確，涉嫌猥褻另2女的部份則罪證不足，今改判柳８月徒刑，可上訴。柳今未聆判。

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