越南妹用「娜美照騙」賣淫 嫖客怒爆：不脫衣像「油膩長髮叔」

馮姓女子所屬的應召站，用假照片來攬客。（記者王捷翻攝）

2022/03/09 06:01

〔記者王捷／台南報導〕台南警方破獲一間外籍應召站，發現逃逸一年多的馮姓越南女子賣淫、吸毒，應召站擔心被移民署查緝，選了跟本尊差很多的「照騙」攬客，假照片有「娜美身材」，但馮女因吸毒，身材臉蛋都走樣，生意很差，警方苦等5小時才等到男客上門，因本人跟「照騙」落差太大，起初警方還認不出來；有男客爆料，要是馮女不脫衣服還以為是「油膩長髮叔」，警方今指出，已將馮女依法收容，並將繼續追查上游。

有男客透露，應召站會在網路發照宣傳攬客，許多人都曉得一個潛規則，通常台灣應召女都是用假照片，不過外籍召女大多會用本人照，很多男客不想踩雷又想要有CP值，都會選擇外籍應召女，但也有外籍應召女條件不好，或是不能曝光，才會用「照騙」吸引消費者。

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警方上個月接獲檢舉，台南中西區一間大樓的特定房間，晚間出入複雜、呻吟聲不斷，透過情資向上追查，發現這是應召站承租的工作室，而且還不只一間應召站在該大樓租房間，這讓警方認為不只會有治安隱憂，還有防疫的問題，警方透過網路找到應召站，加了業者的LINE，獲得外籍應召女子的宣傳照，照片上的女子俐落短髮、身材火辣，除此之外還有服務的內容。

但是，警方持搜索票進入工作室搜索時，比對照片差點認不出逃逸一年多的馮女，警方保守指出，因為本尊與「照騙」落差很大；還有男客爆料，宣傳照上是引人遐想的「娜美身材」，但看到本尊，如果馮女不脫衣服還以為是「油膩長髮叔」，戲稱一定是業者用的照片太假，才會有人向警方檢舉。

警方在搜索時還發現一組安毒吸食器，一開始有懷疑馮女是否被毒品控制，不過馮女指出她本來就有吸毒的習慣，但對於背後的應召集團，馮女沒有多說，由於她涉嫌毒品案，警方在訊後將馮女移送給移民署收容，另外警方還在另一間套房找到持觀光簽證來台的泰籍女子，她才來台灣兩個禮拜，警方判斷她與馮女屬於不同的應召集團，將持續追查上游。

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雖然馮女用「娜美照騙」，但被男客爆料，以為是「油膩長髮叔」。（記者王捷翻攝）

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