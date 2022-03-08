惡夫妻用狗鍊控制未成年女街友賣淫 性剝削罪重判

桃園市曹姓男子、陳姓女子夫妻以暴力手段控制未成年及成年女街友賣淫，被桃園地院依兒童及少年性交易防制條例等罪判處重刑。（記者余瑞仁攝）

2022/03/08 16:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市曹姓男子與妻子陳女先後找上1名未成年、1名成年女街友，假意提供住宿，卻媒介賣淫賺錢，少女不從還慘遭痛毆、拘禁，更被兩夫妻用膠帶纏口鼻，以狗鍊拴住脖子、手腳關在家，恐嚇「逃跑就砍斷你手腳」，桃園地院依兒少性剝削防制法等罪判處這對惡夫婦6年、4年6月徒刑，可上訴。

判決指出，曹男、陳女夫婦在桃園區文昌公園認識街友女子、少女，混熟後約2女一起回租屋處同居，去年5月起媒介少女以每次2000元代價和男客性交易，還拿走全部收入，少女若拒絕就遭曹痛毆，更被反鎖在屋內由2夫妻輪流看管，直到去年5月22日少女逃離報警而曝光。

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檢警另查出，2夫妻同時控制另名成年女子自由，女子企圖逃離一度被以膠帶綑綁手腳、用石頭痛打身體，最後被鎖在房間內，2夫妻還恫稱：「如果逃跑，就砍斷手腳！」

陳女後來發現女子將她的身分證上傳臉書，曹男為此用膠帶封住她口鼻、皮帶狠抽施暴凌虐，更拿狗鍊綑綁她的脖子、雙手，並用膠帶纏繞四肢恐嚇：「如果逃跑要砍斷你手腳。」接續取走她的手機、還盜領2萬多元現金。

法院審理時，曹男、陳女坦承上情，2女指證歷歷並提出驗傷證明，警方也扣案兩夫妻用來限制女子行動的狗鍊等物。法官審酌，曹、陳媒介少女性交易，損害少年身心、扭曲其性觀念，另強迫、恫嚇女子並限制其自由，更搶走財物，依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪及傷害、強制、恐嚇等罪，判處曹男6年、陳女4年6月徒刑。

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