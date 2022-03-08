為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    惡夫妻用狗鍊控制未成年女街友賣淫 性剝削罪重判

    桃園市曹姓男子、陳姓女子夫妻以暴力手段控制未成年及成年女街友賣淫，被桃園地院依兒童及少年性交易防制條例等罪判處重刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市曹姓男子、陳姓女子夫妻以暴力手段控制未成年及成年女街友賣淫，被桃園地院依兒童及少年性交易防制條例等罪判處重刑。（記者余瑞仁攝）

    2022/03/08 16:14

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市曹姓男子與妻子陳女先後找上1名未成年、1名成年女街友，假意提供住宿，卻媒介賣淫賺錢，少女不從還慘遭痛毆、拘禁，更被兩夫妻用膠帶纏口鼻，以狗鍊拴住脖子、手腳關在家，恐嚇「逃跑就砍斷你手腳」，桃園地院依兒少性剝削防制法等罪判處這對惡夫婦6年、4年6月徒刑，可上訴。

    判決指出，曹男、陳女夫婦在桃園區文昌公園認識街友女子、少女，混熟後約2女一起回租屋處同居，去年5月起媒介少女以每次2000元代價和男客性交易，還拿走全部收入，少女若拒絕就遭曹痛毆，更被反鎖在屋內由2夫妻輪流看管，直到去年5月22日少女逃離報警而曝光。

    檢警另查出，2夫妻同時控制另名成年女子自由，女子企圖逃離一度被以膠帶綑綁手腳、用石頭痛打身體，最後被鎖在房間內，2夫妻還恫稱：「如果逃跑，就砍斷手腳！」

    陳女後來發現女子將她的身分證上傳臉書，曹男為此用膠帶封住她口鼻、皮帶狠抽施暴凌虐，更拿狗鍊綑綁她的脖子、雙手，並用膠帶纏繞四肢恐嚇：「如果逃跑要砍斷你手腳。」接續取走她的手機、還盜領2萬多元現金。

    法院審理時，曹男、陳女坦承上情，2女指證歷歷並提出驗傷證明，警方也扣案兩夫妻用來限制女子行動的狗鍊等物。法官審酌，曹、陳媒介少女性交易，損害少年身心、扭曲其性觀念，另強迫、恫嚇女子並限制其自由，更搶走財物，依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪及傷害、強制、恐嚇等罪，判處曹男6年、陳女4年6月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外籍女大生突然失蹤令人憂心 原來是假求學真賣淫
    2022/02/28 17:23

    外籍女大生突然失蹤令人憂心 原來是假求學真賣淫
    舞蹈老師PO火辣露臉啪啪片 幫2恩客手工服務被活逮
    2022/02/25 12:56

    舞蹈老師PO火辣露臉啪啪片 幫2恩客手工服務被活逮

    市政路延伸 串連七期與台中科技走廊
    先試車再拍教學A片 惡經紀情侶檔逼4少女1個月接客200次
    2022/02/19 09:33

    先試車再拍教學A片 惡經紀情侶檔逼4少女1個月接客200次
    阿兵哥「每天給你公狗腰」 自拍「長槍」賣淫下場GG
    2022/02/12 09:50

    阿兵哥「每天給你公狗腰」 自拍「長槍」賣淫下場GG

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播