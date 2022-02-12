阿兵哥「每天給你公狗腰」 自拍「長槍」賣淫下場GG

判決示意圖。

2022/02/12 09:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓阿兵哥在服役期間，三度上網賣淫，還自拍下體勃起照片PO網，強調只要花1千元「每天給你公狗腰」，民眾發現後報警，王男被依散布猥褻文字、影像罪判拘55天，可易科罰金。

判決指出，王姓阿兵哥於2018年6月入伍、今年1月16日退伍，他從2020年9月起，在社群軟體「Twitter 」註冊「老王」的帳號，發表「給我一個機會，現在開放預約，只要匯1000塊給我，匯款完拍收據給我看，私密我，約時間約地點，我隨便你玩，讓我有機會成為你的小狼犬」、「＃夫妻情侶開放約」、「給我一個機會，上我的車！做你一天的全裸司機如何？呢」、「我可以做你的狗嗎，每天給你公狗腰」等文字。

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王男發文還附上5張下體勃起的照片，證明自己的「槍械運作良好 」，被民眾發現後截圖報警；高雄地院審理時，王男坦承犯行，說自己當兵壓力大，只是為了抒壓才會PO文徵友，沒有要散布不雅照片。

但法官認為，王的下體照不具任何藝術、醫學或教育性價值，且他PO的文字內容表述不特定網友均可以付費與他從事性行為，考量他上傳張貼的猥褻影像是他自己的生殖器，未涉其他第三人隱私，惡性尚非重大，且犯後態度良好，因此判拘55天，得易科罰金，可上訴。

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