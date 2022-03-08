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    獨家》關中黨職併公職溢領案 最高行採「大法庭」見解發回更審

    圖為關中出席「明天會更好，八十回顧」新書發表會。（資料照）

    圖為關中出席「明天會更好，八十回顧」新書發表會。（資料照）

    2022/03/08 15:08

    〔記者楊國文／台北報導〕前考試院院長關中因「黨職併公職」遭追討溢領的351萬多元，關中先繳還後提行政訴訟，台北高等行政法院認為，處分書送達關中時，已超過1年時效規定，屬逾期處分，判銓敘部應返還351萬多元；最高行政法院審理認定，大法庭去年曾就另案的「黨職併公職」退休金追繳案做出統一見解，認定一年期限僅為「訓示」規定，政府仍有權追償，廢棄發回北高行更審。

    法界指出，依最高行大法庭去年做成的統一見解，認定該1年追繳期限僅為「訓示」規定，並非請求權時效消滅，則關中溢領退休金被追繳案，很可能出現翻盤結果。

    立法院2017年4月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」（簡稱社團年資處理條例），規定須於一年內追討「黨職併公職」溢領退休金。

    銓敘部清查，共220名公職人員退休年資併入黨職計算領取退休金，其中，政務高官溢領退休金有17人，以前監察委員黃肇珩溢領543萬元居首，僑委會前副委員長王能章溢領495萬元居次；前考試院長關中排名第3，溢領351萬多元，銓敘部2018年5月11日做出追繳處分，同月17日送達關中收受，要求繳回溢領款。

    關中向考試院提起訴願遭駁回，先繳回溢領款後，提起行政訴訟，他主張，社團年資處理條例於2017年5月12日正式施行，規定須於1年內追討溢領款，但他直到2018年5月17日才收到處分書，已逾1年時效規定，提起行政訴訟要求銓敘部返還351萬多元。

    台北高等行政法院指出，銓敘部追繳處分書函直到2018年5月17日才送達關中，已超過1年時效，屬逾期處分，關中訴請銓敘部返還其繳交的351萬多元為有理由。

    全案上訴後，最高行政法院認為，另案南投縣退休公務員的「公職併黨職」溢領退休金案，即因1年時效規定產生法律爭議，去年上訴最高行政法院後，經送交大法庭做出統一見解，認定社團年資處理條例第5條的「一年」時效規定，僅為訓示規定，請求權時效並未消滅，政府仍有權追償，而北高行審理關中案認定超過1年期限屬逾期處分，已與大法庭見解產生歧異，因此廢棄發回北高行更審。

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