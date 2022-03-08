參選北市議員賄選判刑赴中未歸 高院判張秀葉3年5月

2018年九合一大選期間，愛國同心會秘書長、中國民進黨秘書長張秀葉（圖）競選北市議員，涉嫌與該會會長周慶峻等人共同舉辦餐會賄賂選民投票支持，高等法院今依違反選罷法「行求不正利益罪」判張秀葉3年5月。（資料照）

2022/03/08 11:13

〔記者楊國文／台北報導〕2018年九合一大選期間，愛國同心會秘書長、中國民進黨秘書長張秀葉為競選北市議員，涉嫌與該會會長周慶峻等人共同舉辦餐會賄賂選民投票支持，高等法院今依違反選罷法「行求不正利益罪」判張秀葉3年5月、周妻林明美3年3月、競選辦公室主任陳鈴湘1年10月徒刑、緩刑4年，還可上訴；至於周慶峻因審理期間感染武漢肺炎（COVID-19）死亡，獲判公訴不受理。

較特別的是，中國籍配偶張秀葉於一審時被判3年5月徒刑，並上訴高等法院後，即赴中滯留未返台，因此張女繳交的保證金22萬多元被沒收，高院一度考慮若有必要將通緝她，不過，因張女均有委任律師出庭而作罷。

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檢方起訴指出，張秀葉除擔任愛國同心會秘書長，也代表中國民進黨（現已廢止備案）參加2018年11月24日舉行的台北市第13屆市議員第五選區選舉（即中正、萬華區）。

張秀葉為求順利當選，與周慶峻等人於2018年10月1日中國國慶日當天，在北市中山區某日本料理餐廳舉辦餐會，席開56桌，名義上雖是慶祝「中國國慶」，實則是張秀葉、競選辦公室主任陳鈴湘分別穿著黃色競選背心，張秀葉並上台致詞及接受披掛彩帶、象徵當選的包粽儀式，待主持人高喊「當選」後，張、陳再逐桌敬酒尋求參加餐會者投票支持。

檢調獲報調查，由於參加餐會民眾有許多當地選民，認定張秀葉利用餐會造勢涉嫌賄選，依違反選罷法第99條「行求不正利益罪」起訴張秀葉、周慶峻、林明美、陳鈴湘等4人。台北地院審理後，判張女3年5月、周慶峻3年6月、周妻林明美3年3月、競選辦公室主任陳鈴湘3年2月徒刑。上訴後，高院今上午宣判，沒有被告到庭聆判。

此外，檢方後續清查金流發現，中國民進黨未經許可設立專戶而收受政治獻金，其中包括周慶峻在中國經營的湖北同心聯發農業綜合開發公司所捐贈的政治獻金逾新台幣189萬元，依政治獻金法追加起訴周慶峻、張秀葉。台北地院判周6月、張女5月徒刑，均得易科罰金，已上訴高等法院另案審理中。

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