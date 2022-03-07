為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市醉男酒駕肇逃闖紅燈連撞機車、公車被逮

    蔡男撞上公車後棄車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡男撞上公車後棄車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/03/07 11:47

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市26歲蔡姓男子昨清晨酒後駕車遇到警方攔檢，先假意配合卻加速駛離，逃跑時時不但闖紅燈撞上機車，造成騎士骨折，還擦撞分隔島及追撞公車，蔡男雖頭部受傷、滿臉鮮血仍棄車逃逸，警方逮到人時，蔡男酒測值達0.39mg/L，詢後依公共危險及傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    台北市中山警分局民權一派出所員警，昨晨7時許巡邏行經林森北路及民生東路口，發現一部轎車駕駛未繫安全帶，正要上前攔檢盤查，該車駕駛蔡姓男子先假意配合，後竟加速駛離，警方立刻上車追人。

    蔡男無視上班尖峰車潮，至林森北路與長春路口時，闖紅燈與一輛雙載機車發生碰撞，蔡男未下車察看，卻加速往南方向駛離現場，遭撞擊的機車騎士與乘客腳部骨折送醫治療，所幸意識清楚無生命危險。

    蔡男後於南京西路與重慶北路口，不慎擦撞分隔島後追撞公車，隨即棄車徒步往重慶北路方向逃逸，警方抵達現場後，見車禍地點一片狼藉，轎車零件散落一地，車頭嚴重變形，駕駛卻不見人影，經熱心民眾提供蔡男逃逸方向，警方於重慶北路2段55號前發現蔡嫌頭部受傷滿臉鮮血，確認其身分後將其逮捕。

    警方呼籲，酒駕造成不少悲劇，「開車不喝酒、喝酒不開車」，民眾切勿以身試法，警方將持續嚴正執法，已遏止僥倖的違規駕駛人。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    蔡男撞上公車後棄車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡男撞上公車後棄車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡男闖紅燈撞上雙載機車騎士。（記者姚岳宏翻攝）

    蔡男闖紅燈撞上雙載機車騎士。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕硬切進貨櫃車尾遭夾擊 男子骨折車全毀
    2022/03/05 10:11

    酒駕硬切進貨櫃車尾遭夾擊 男子骨折車全毀
    北市4機車連環撞 意外揪出騎士酒駕
    2022/02/27 17:25

    北市4機車連環撞 意外揪出騎士酒駕

    吃糖減重！日本人都靠「它」養瘦菌
    酒駕丟駕照…婦酒後騎車回家 舊蘇花和仁隧道內自摔亡
    2022/02/26 16:31

    酒駕丟駕照…婦酒後騎車回家 舊蘇花和仁隧道內自摔亡
    酒測值1.53泥醉！高雄賓士男逆向撞3機車 2騎士送醫
    2022/02/19 18:57

    酒測值1.53泥醉！高雄賓士男逆向撞3機車 2騎士送醫
    疑酒駕車速快 男子擦撞護欄車體翻覆
    2022/02/13 09:27

    疑酒駕車速快 男子擦撞護欄車體翻覆
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播