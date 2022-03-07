北市醉男酒駕肇逃闖紅燈連撞機車、公車被逮

蔡男撞上公車後棄車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

2022/03/07 11:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市26歲蔡姓男子昨清晨酒後駕車遇到警方攔檢，先假意配合卻加速駛離，逃跑時時不但闖紅燈撞上機車，造成騎士骨折，還擦撞分隔島及追撞公車，蔡男雖頭部受傷、滿臉鮮血仍棄車逃逸，警方逮到人時，蔡男酒測值達0.39mg/L，詢後依公共危險及傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市中山警分局民權一派出所員警，昨晨7時許巡邏行經林森北路及民生東路口，發現一部轎車駕駛未繫安全帶，正要上前攔檢盤查，該車駕駛蔡姓男子先假意配合，後竟加速駛離，警方立刻上車追人。

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蔡男無視上班尖峰車潮，至林森北路與長春路口時，闖紅燈與一輛雙載機車發生碰撞，蔡男未下車察看，卻加速往南方向駛離現場，遭撞擊的機車騎士與乘客腳部骨折送醫治療，所幸意識清楚無生命危險。

蔡男後於南京西路與重慶北路口，不慎擦撞分隔島後追撞公車，隨即棄車徒步往重慶北路方向逃逸，警方抵達現場後，見車禍地點一片狼藉，轎車零件散落一地，車頭嚴重變形，駕駛卻不見人影，經熱心民眾提供蔡男逃逸方向，警方於重慶北路2段55號前發現蔡嫌頭部受傷滿臉鮮血，確認其身分後將其逮捕。

警方呼籲，酒駕造成不少悲劇，「開車不喝酒、喝酒不開車」，民眾切勿以身試法，警方將持續嚴正執法，已遏止僥倖的違規駕駛人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男撞上公車後棄車逃逸。（記者姚岳宏翻攝）

蔡男闖紅燈撞上雙載機車騎士。（記者姚岳宏翻攝）

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