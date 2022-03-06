為建設火爆相向 潮州鎮里長、協會理事一個出掌、一個出拐杖

潮州河堤的一座高壓電塔因為美化的圍籬擋住視線，日前發生車禍，建設的七河局日前現勘，卻釀里長與協會理事的肢體衝突。（民眾提供）

2022/03/06 21:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕水利署第七河川局去年開始於屏東縣東港溪潮州河堤施作工程，日前會勘，當地潮州鎮三共里里長余和女卻與台灣藍色東港溪保育協會理事周克任發生口角，周克任進而以三字經飆罵余，余女則掌摑周男，周隨後又以拐杖自衛，事件至今雙方各說各話，余和女已提出傷害及公然侮辱告訴，周克任則待蒐集資料後提告，真相仍有待司法釐清。

水利署斥資約6000萬元於東港溪萬巒至潮州河段溪畔結合潮州在地老故事進行改造，以全新樣貌河堤迎接休憩人潮，但本為美觀施作於高壓電塔下方的圍釐，卻逢防汛道路轉彎致遮蔽視線，日前傳出發生車禍，七河局上週五召集三共里長、鎮公所、提案的東港溪協會及潮州鎮舊河港協會等單位前往現勘。

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余、周雖不熟識，但日前早已因對此建設不同觀點於網路討論結下樑子，當天現勘後，雖達成拆除部分圍籬以利視線通透的共識，但兩人從網路筆戰，到了現場釀成口角，後更衍生肢體衝突。

余和女指出，工程直到快要驗收才通知她，對提案單位所提出的後續維護作為不明，擔憂在保固過後淪為里內髒亂熱點，而日前確實發生車禍，她為維護鎮民通行安全，前來執行公務。

她說，現勘後，她又因其它事項向七河局人員了解堤防消波塊的設置，與高壓電塔無關，但對方卻無故以國罵三字經侮辱，她為捍衛母親清譽，情急下動手，後更遭柺杖回擊，認為對方設局激她失態，全程錄影卻刻意剪接，只把不利她的片段po上網。

周克任則說，爭取地方大型建設時對方未出現，卻在最後關頭僅僅出面提出問題，不是解決問題，明顯就是要收割，且解決問題後，他為捍衛聲譽，要求對方撤除日前影射他為藉此謀利才提案此建設的po文。

他表示，衍生口角後不干聲譽受損才飆國罵，未料卻遭攻擊，質疑一介民選公職未主動推動地方建設，更只因他人表達不同意見就要出手打人？認為對方已不適任，至於枴杖回擊是因他不良於行，被打後險摔倒的自衛機制。

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