青少年無照駕駛 中警42天抓421名少年吔

台中市警局加強執法力道，取締青少年無照駕駛。（警方提供）

2022/03/03 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於青少年常在寒假與農曆新年假期間，為尋求剌激及發洩無照駕駛，除嚴重妨礙交通安全及社會安寧，也常因經驗不足釀事故，台中市警局特別規劃加強稽查取締青少年無照駕駛專案，統計42天專案期間共取締421件，有效防制許多家庭因事故發生而破碎的憾事發生。

台中市警局自今年1月18日至2月28日止規劃這項專案，期間各分局增加執法量能積極取締，交大今公布取締成果，共取締青少年無照駕駛421件，與去年同期368件比較，取締件數增加53件、增加14.4%，此外青少年無照駕駛涉入交通事故共110件，相較去年同期的168件，減少58件，事故發生率減少34.52%。

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也就是說，取締件數增加，事故發生率減少，顯示警方增加執法強度及車禍事故防制面向，能有效防制交通事故發生；交大大隊長徐坤隆表示，即便開學後警方仍會持續針對高中職校園周邊道路及青少年易聚集場所周邊，強化巡守警力，加強攔查違規與疑似無照駕駛機車，同時也將落實交通安全宣導，讓執法與宣導雙管齊下。

此外也提醒家長多關注未成年子女，絕不要讓青少年無照騎車甚至開車，無照駕駛容易造成自己及其他用路人危險，若不慎無照駕駛發生交通事故，車輛保險也無法理賠，青少年及其法定代理人或監護人都將依法受罰。

市警局長蔡蒼柏表示，青少年無照駕駛常容易因誤判車（路）況、易有駕駛經驗不熟練或超速行駛等狀況導致憾事發生，大好青春從此殞逝，是國家社會嚴重的損失，警方會持續稽查取締青少年無照駕駛防範。

台中市警局加強執法力道，取締青少年無照駕駛。（警方提供）

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