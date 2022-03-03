藉口疫情邀女網友回家「吃早餐」 性侵前科犯硬上起訴

林姓男子去年間藉口疫情影響為由，邀請女網友到他家吃早餐，涉嫌不顧女網友拒絕，強行硬上得逞。（情境照）

2022/03/03 13:25

〔記者王定傳／新北報導〕曾因性侵而被判刑4年的林姓男子假釋出獄後，不知悔改，去年間藉口疫情影響為由，邀請女網友到他家吃早餐，涉嫌不顧女網友拒絕，強行硬上得逞，事後他還告白說：「喜歡你」，被害者怒斥：「喜歡我這就能霸王硬上弓是嗎？」並報警處理，新北地檢署今日依強制性交罪嫌起訴林男。

檢警調查，林男曾因性侵而被判刑4年，2019年11月間縮短刑期假釋出獄，但他不知悔改，去年8月8日上午9時許，他與女網友約會吃早餐，再藉口疫情影響為由，邀約女網友外帶早餐到他家，怎料，一進房後，他涉嫌伸出狼爪硬上得逞，事後還假好心傳訊詢問：「到家了嗎？」被害者則回以：「不會原諒你」並向親友哭訴遭到網友性侵。

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林男事後還持續約女網友外出吃飯，被害者回以：「你完全都不尊重我，剛剛欺負我，我為什麼要答應你？憑什麼說你喜歡我就可以這樣強迫我？」、「跟你說了千百個萬個不要了，叫你放開我」、「我一點都不想看到你，看到你就想到你欺負我的事情」。

林男竟說：「就喜歡你啊」、「你還叫我戴套」，被害者怒斥：「喜歡我這就能霸王硬上弓是嗎？」、「難不成讓你無套上嗎？」，被害者報警處理，林男僅坦承有跟女網友發生性行為，否認硬上，檢方綜合被害者及其親友證述、2人對話記錄及錄音、驗傷診斷書等證據，認定林男硬上，今日將他依強制性交罪嫌起訴。

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