性侵同袍少尉女友遇抵抗 淫狼上尉嘲笑：下面那麼濕還說不要

]上尉軍官性侵同袍少尉女友。（情境照）

2021/06/10 22:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍林姓上尉向軍中同袍借住租屋處，見同袍女友也是現役少尉的小美（化名）美麗動人，竟趁同袍不在時強行性侵小美得逞，事後竟辯稱小美口說「不要」及抗拒推他，是女性的矜持，新竹地院審理發現小美指證控詞前後一致，且出現自殘等情狀，認定確有性侵事實，最後依強制性交罪判刑4年。

判決書指出，林男經由軍中同袍結識同袍的女友小美，三人同在軍中服役。林男欲借用二人在新竹縣竹北市承租套房，林男同事因故無法陪同，遂由小美於2019年8月21日晚上7點多帶林男前往，二人於房内吃完晚餐後，林男先外出處理事務，稍晚返回，見小美心情不佳在陽台抽菸，佯裝安慰而將她帶回屋内後，竟強行親吻，小美喊「不要」並加以抵抗，然因遭壓制而無法掙脫。

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林男將小美抱至床上強吻及撫摸胸部，過程中小美多次表示「不要」，並揮動雙手及踢腳加以抵抗，林男無視拒絕及抵抗，憑藉其身形、體力優勢，強行褪去下身衣物性侵得逞。

事後林男辯稱二人是合意性交，小美口說「不要」及抗拒推他，僅係女性的矜持。

法官調查，小美泣訴遭性侵過程中，林男還嘲笑她說：「妳下體都那麼濕了，妳還說不要！」事後她在浴室直接傳LINE跟男友說她被侵犯，當下男友馬上打電話給她，可是她不敢接，後來林男聽到聲音，就拿硬幣強行打開浴室門鎖，問她在幹嘛。

法官認為小美指證林男性侵的時間、地點、手段、方式等重要情節均詳盡供述，所為證詞具體、明確，前後互核並無重大出入，倘非親身經歷而印象深刻，實難於案發後逾1年8月至院方審理時，還能做出如此一致的具體證述，且小美與林男並無夙怨，自無可能以事涉名節之事，無端誣枉林男、羅織入罪之理，足徵小美所指證各節，均屬事實而堪以採信。

且在報警前，小美已向男友吐露遭性侵，她案發時年僅26歲，院方審理時，經檢察官、辯護人交互詰問過程中，有多次哭泣、情緒不穩情形，與一般性侵受害者於陳述身體遭侵犯過程時情緒上低落、排斥、極度惶恐等真摯反應相符，足徵其指證並非無的放矢或憑空杜撰。事後小美有尋短之舉，先後就診共10次，而其最大的心理衝擊是因遭性侵。

法官審酌林男為滿足一己之私慾，竟漠視他人之性自主決定權及身體控制權，以強暴方法對小美強制性交行為，所為不僅造成被害人心理上難以磨滅之陰影，且危害其身心健全發展，恐對小美日後人際關係及人格成長造成影響，另考量其至本案言詞辯論終結時止猶否認犯行，難認已有悔意，最後依強制性交罪判刑4年。

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