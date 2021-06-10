為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    性侵同袍少尉女友遇抵抗 淫狼上尉嘲笑：下面那麼濕還說不要

    ]上尉軍官性侵同袍少尉女友。（情境照）

    ]上尉軍官性侵同袍少尉女友。（情境照）

    2021/06/10 22:11

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍林姓上尉向軍中同袍借住租屋處，見同袍女友也是現役少尉的小美（化名）美麗動人，竟趁同袍不在時強行性侵小美得逞，事後竟辯稱小美口說「不要」及抗拒推他，是女性的矜持，新竹地院審理發現小美指證控詞前後一致，且出現自殘等情狀，認定確有性侵事實，最後依強制性交罪判刑4年。

    判決書指出，林男經由軍中同袍結識同袍的女友小美，三人同在軍中服役。林男欲借用二人在新竹縣竹北市承租套房，林男同事因故無法陪同，遂由小美於2019年8月21日晚上7點多帶林男前往，二人於房内吃完晚餐後，林男先外出處理事務，稍晚返回，見小美心情不佳在陽台抽菸，佯裝安慰而將她帶回屋内後，竟強行親吻，小美喊「不要」並加以抵抗，然因遭壓制而無法掙脫。

    林男將小美抱至床上強吻及撫摸胸部，過程中小美多次表示「不要」，並揮動雙手及踢腳加以抵抗，林男無視拒絕及抵抗，憑藉其身形、體力優勢，強行褪去下身衣物性侵得逞。

    事後林男辯稱二人是合意性交，小美口說「不要」及抗拒推他，僅係女性的矜持。

    法官調查，小美泣訴遭性侵過程中，林男還嘲笑她說：「妳下體都那麼濕了，妳還說不要！」事後她在浴室直接傳LINE跟男友說她被侵犯，當下男友馬上打電話給她，可是她不敢接，後來林男聽到聲音，就拿硬幣強行打開浴室門鎖，問她在幹嘛。

    法官認為小美指證林男性侵的時間、地點、手段、方式等重要情節均詳盡供述，所為證詞具體、明確，前後互核並無重大出入，倘非親身經歷而印象深刻，實難於案發後逾1年8月至院方審理時，還能做出如此一致的具體證述，且小美與林男並無夙怨，自無可能以事涉名節之事，無端誣枉林男、羅織入罪之理，足徵小美所指證各節，均屬事實而堪以採信。

    且在報警前，小美已向男友吐露遭性侵，她案發時年僅26歲，院方審理時，經檢察官、辯護人交互詰問過程中，有多次哭泣、情緒不穩情形，與一般性侵受害者於陳述身體遭侵犯過程時情緒上低落、排斥、極度惶恐等真摯反應相符，足徵其指證並非無的放矢或憑空杜撰。事後小美有尋短之舉，先後就診共10次，而其最大的心理衝擊是因遭性侵。

    法官審酌林男為滿足一己之私慾，竟漠視他人之性自主決定權及身體控制權，以強暴方法對小美強制性交行為，所為不僅造成被害人心理上難以磨滅之陰影，且危害其身心健全發展，恐對小美日後人際關係及人格成長造成影響，另考量其至本案言詞辯論終結時止猶否認犯行，難認已有悔意，最後依強制性交罪判刑4年。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    趁老婆在樓上洗衣服 狼繼父竟強行猥褻8歲女童
    2021/06/08 15:36

    趁老婆在樓上洗衣服 狼繼父竟強行猥褻8歲女童
    閉眼而笑是同意？／印度生性侵櫻花妹二度逆轉有罪
    2021/06/08 05:30

    閉眼而笑是同意？／印度生性侵櫻花妹二度逆轉有罪
    南韓空軍性醜聞延燒 文在寅要設改革小組消除軍中陋習
    2021/06/07 19:57

    南韓空軍性醜聞延燒 文在寅要設改革小組消除軍中陋習

    居家自煮防疫 兩招秘訣搞定三餐
    社會今日熱門
    屏東計程車撞變電箱翻覆 整條路停電駕駛不見蹤影
    2021/06/09 23:43

    屏東計程車撞變電箱翻覆 整條路停電駕駛不見蹤影

    砍傷雙和醫院3護理師 確診男涉殺人未遂罪收押
    2021/06/10 01:13

    砍傷雙和醫院3護理師 確診男涉殺人未遂罪收押

    大學教授扮國中女騙8童拍裸照 辯承受壓迫「顯可憫恕」 高院打臉
    2021/06/10 06:04

    大學教授扮國中女騙8童拍裸照 辯承受壓迫「顯可憫恕」 高院打臉

    台南後甲變電所深夜故障 逾6萬戶人家停電
    2021/06/10 01:45

    台南後甲變電所深夜故障 逾6萬戶人家停電

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播