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    首頁　>　社會

    重度憂鬱症妻枕頭悶死失智夫 法官認「情堪憫恕」輕判緩刑

    桃園市吳姓婦人因照顧失智夫而罹患重度憂鬱症，因常遭丈夫辱罵及暴力相向，在照護之家病房內用枕頭悶死丈夫，桃園地院審理認為此案為家庭人倫悲劇、情堪憫恕，今天判決吳婦1年6月徒刑，緩刑3年。（記者余瑞仁攝）

    桃園市吳姓婦人因照顧失智夫而罹患重度憂鬱症，因常遭丈夫辱罵及暴力相向，在照護之家病房內用枕頭悶死丈夫，桃園地院審理認為此案為家庭人倫悲劇、情堪憫恕，今天判決吳婦1年6月徒刑，緩刑3年。（記者余瑞仁攝）

    2022/03/02 19:37

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市吳姓婦人因照顧失智症先生壓力過大，罹患重度憂鬱症且需服用高劑量安眠藥度日，因其夫病情發作時會暴力相向、出言辱罵，更剪壞妻子衣物，吳婦不堪照顧壓力，於2019年6月4日在護理之家病房內因情緒崩潰，用枕頭悶死丈夫，並對急救的護理人員稱「不用救他，我會去自首」，檢方調查後依殺人罪將她起訴，但請法院審酌小孩已痛失父親，不宜再嚴逞母親，請求減刑。桃園地院審理後認為此案是人倫悲劇、情堪憫恕，今天判處吳婦1年6月徒刑，緩刑3年。

    檢警調查，吳姓婦人因先生年邁且罹患失智症，無法辨識家人還會暴力相向，她因長期照顧身心俱疲，精神、心理壓力巨大，2019年6月4日拿枕頭悶住丈夫口鼻企圖讓他窒息，結果被護理人員發現制止，並對老翁實施CPR急救，經搶救1個多星期仍告不治。

    法官審理時，吳婦的子女作證稱，其母因長期照顧父親而精神壓力大，得服用最高劑量安眠藥、肌肉鬆弛劑幫助入睡，其父親罹患失智後，對其母很不友善，曾辱罵她討客兄、要求脫光陪睡覺，嚴重時甚至會對家人動粗；子女並一再向法官表示：「希望不要讓媽媽入監，她是基於殺人犯意沒錯，但實際上她也是被害人。」

    法官認為，吳婦犯案時的自我辨識及行為能力，確有顯著下降，此與精神正常之人殺人，在「惡意」上有所差別；被害人的子女已因此人倫悲劇承受父親死別之苦，難再承受母親必須入監執行的生離之悲，此案有其「情堪憫恕」之處，因此減刑判處吳婦1年6月徒刑。另考量吳婦若入監將會脫離穩定就醫狀態，對被告及其子女及社會安全性而言，未必較好，判處緩刑3年。

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