走私菸絲、豬肉捲 越裔女被追加起訴

圖為新北地檢署。（資料照）

2022/03/02 15:44

〔記者王定傳／新北報導〕在新北市蘆洲區經營越南商店的阮氏女子，前年間從越南走私含有去骨豬肉產品的10包蝦餅、21包荷葉包肉、5包蝦捲來台，事後經送驗確認荷葉包肉、蝦捲含有非洲豬瘟病毒，檢方日前已將她起訴，進一步查出，她還走私菸絲、豬肉捲、牛肉乾等，今日再依違反違反菸酒管理法、動物傳染病防治條例等將她追加起訴。

檢警調查，前年6月間，阮女委託他人在越南購入含去骨豬肉產品的蝦餅10包，再委託不知情的貨運承攬公司，向財政部關務署台北關申報自越南進口「手提包」，同年6月15日，台北關人員開箱查驗發現此事。

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去年8月間，阮女又以相同手法運送21包荷葉包肉、5包蝦捲來台，再以荷葉包肉每包170元、蝦捲每包190元價格販售給2位民眾。

後來因媒體報導國內出現含有非洲豬瘟病毒的豬肉產品流入市面，購買者察覺有異，將荷葉包肉及蝦捲送交警方處理，經送驗後確認含有非洲豬瘟病毒，警方循線追查產品來源，鎖定阮女涉案，上門搜索，扣到一包荷葉包肉，送驗後也含有非洲豬瘟病毒；阮女在偵查時坦承犯行，檢方調查後依依違反動物傳染病防制條例將她起訴，全案尚在審理中。

檢方進一步查出她從2020年起開始走私菸絲、山竹鮮果、蘭薩果鮮果、豬肉捲、牛肉乾等物，她在偵查時自白犯行，檢方調查後依依違反違反菸酒管理法、動物傳染病防治條例、植物防疫檢疫法，將她追加起訴，並以她犯後認罪，有悔意，請法院酌量減輕其刑，並從輕量刑，以啟自新。

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