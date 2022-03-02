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    80歲一尾活龍！老翁上網交友想約會 狂買遊戲點數

    經警方苦口婆心勸說，老翁才死心。（警方提供）

    經警方苦口婆心勸說，老翁才死心。（警方提供）

    2022/03/02 11:11

    〔記者許國楨／台中報導〕80歲仍是一尾活龍？台中市一名身體硬朗的八旬老翁上交友網站，為與約會對象現身一見，遭要求購買遊戲點數，他以為春天遇到愛，先後多次以每次2到3萬元購買點數，前天到超商又要購買大量遊戲點數時，店家直覺有異報警，一度勸阻未果，經員警苦口婆心勸說，老翁才恍然大悟不再堅持。

    台中市第二分局立人派出所前天下午接獲轄內北平路上一家超商店長通報，稱店內一名已經80歲的老翁欲購買點數，疑似被詐騙，員警王楚翔、周明儀到場時，老翁表示稱係幫友人購買點數，但從沒玩過線上遊戲的老翁，既說不出友人身分，也不知道對方住處，甚至連聯絡電話都沒有，還以防衛姿態反問員警「有問題嗎」？

    在員警鍥而不捨追問下，老翁才鬆口坦承係上網交友，被要求購買點數，先前已多次購買點數，每次金額都是2到3萬元不等，這次也聽信對方所言，以為只要再買「最後一筆」點數就可以拿回先前投入的金錢，也可以如願約出對方見面，一親芳澤。

    員警一聽心裡有譜，再三強調此乃常見的「假交友真詐財」手法，見老翁仍執迷不悟，只好用強硬語氣請他要相信警方，別再讓詐騙集團得逞！老翁這才死心說「好啦，聽你們的，不要再買了」，無奈接受先前投入金錢已經拿不回來的現實。

    老翁多次到超商購買遊戲點數。（警方提供）

    老翁多次到超商購買遊戲點數。（警方提供）

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