做會計師卻做到負債累累... 竟盜用客戶公款1.4億被起訴

台北地檢署勘查相關事證後，依偽造文書、侵占等罪將吳姓兄弟起訴。（資料照）

2022/03/02 10:46

〔記者錢利忠／台北報導〕會計師吳品昇（本名吳佳瑋）受英屬維京群島商法斯格勒公司委任，辦理台灣分公司的解散清算，他卻以遺失公司存摺為由向銀行申請補發，同時還更改公司帳戶的聯行通提密碼及提高聯行代付額度，涉嫌盜走公款1.4億多元；此外，他弟弟吳競（本名吳秉錞）在外則以各種名目借錢卻不還，台北地檢署勘查相關事證後，依偽造文書、侵占等罪將吳姓兄弟起訴。

檢方調查，英屬維京群島商法斯格勒公司於2018年底打算解散台灣分公司，便將公司章、負責人章交給吳品昇，委託其處理公司解散清算程序，在外負債累累的吳男卻動起歪腦筋，涉嫌於同年12月27日至2019年3月4日間，以申請補發台灣分公司存摺及更換聯行通提密碼及提高聯行代付額度等方式，陸續盜走公司款項1億4630萬元。

請繼續往下閱讀...

吳品昇另涉嫌於2019至2020年間，挪用其他客戶的公司款項合計約400多萬元，被提告侵占。

此外，吳男胞弟吳競則於2019年3月間，對外誆稱胞兄吳品昇的事務所受理西班牙客戶的案件，客戶急著將3000多萬歐元匯出西班牙，需提交歐元保證金，並承諾願意支付10萬元利息，藉此向鄭姓金主借了150萬元，事後吳競卻避不見面。

檢方勘查吳姓兄弟被控相關事證後，認定2人涉偽造文書、侵占等罪的事證明確，因此將2人起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法