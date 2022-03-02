119執勤員當班遇親哥OHCA 幸由同事接力救回

郭生元在愛妻和弟弟的陪同下帶著水果禮盒到光明分隊感謝出勤同仁的協助。（竹縣府消防局提供）

2022/03/02 09:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局勤務指揮中心小隊長郭進財的哥哥郭生元，去年9月23日工作時突然倒地失去呼吸心跳，同事隨即撥打119電話求救，並在執勤員的指導下幫郭生元進行CPR按壓，4分鐘後消防局救護員到場，給予1次電擊，郭男立刻恢復脈搏，送醫救治後康復出院，郭生元昨天（1日）由愛妻和弟弟陪同，帶著水果禮盒到光明分隊感謝救命恩人。

郭進財表示，事發當時他正好輪值，聽到同事在指導民眾按壓CPR時，發現事故地點、患者性別、年紀、過去病史都和哥哥相同，心中浮現不祥預感，一問之下果然就是哥哥，當下晴天霹靂，趕緊和嫂嫂聯繫。

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郭進財說，在指揮中心將近20年，接獲無數的報案電話，第一次聽到電話的另一頭是自己的親人，內心非常的沉重，感謝指揮中心同仁的DACPR（線上指導民眾CPR），以及光明分隊同仁快速的接手處置，讓哥哥的性命得以延續。

郭生元說，過去有糖尿病、高血壓等心血管疾病，心臟也曾經裝支架，對於倒地之前的事完全沒印象，住在加護病房47天後走出醫院，沒有留下任何後遺症，對於自己能「活過來」，他非常感謝消防人員的協助。

郭生元的妻子郭李秋蘭紅著眼眶表示，夫妻結縭40多年，從來沒有想過有一天對方會離開自己，感謝所有幫助先生的好心人，未來也會學習CPR，希望有機會也能以自己的雙手拯救別人的性命。

光明分隊代理分隊長李均祈表示，當天到場時，郭生元的老闆已經在幫他按壓CPR，同仁接手後持續心外按壓並以AED監測，在電擊1次後準備進行插管時，就感受到郭生元脈搏的跳動。

李均祈表示，CPR的目的是暫時取代心臟部分的功能，心臟如同幫浦，將氧氣和營養透過血液帶到身體的各個器官，當心臟停止時，愈早做CPR，OHCA患者的存活率愈高。

新消防局緊急救護科科長劉彥承表示，能康復出院的OHCA患者，大部分在第一時間都有旁人協助CPR，因此去年底開始陸續在各鄉鎮辦理「119行動學堂」教導民眾急救技術。今年初因為疫情一度中斷，但隨著中央疫情政策的調整，3月恢復開課，分別在湖口鄉、竹東鎮以及竹北市辦理成人和嬰幼兒急救課程，相關訊息可以上新竹縣政府消防局臉書專頁查詢。

新竹縣政府消防局指揮中心小隊長郭進財值班時遇親哥哥郭生元OHCA，幸由同事接力救回。（竹縣府消防局提供）

郭生元的愛妻（左2）想起可能就此失去先生一度哽咽。（竹縣府消防局提供）

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