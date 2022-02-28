嘉義營運處涉假交易害中華電信損3400萬 副總等6人被訴

檢調搜索中華電信嘉義區營業處。（資料照，記者林宜樟翻攝）

2022/02/28 22:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華電信嘉義營運處2016年有員工涉嫌與廠商串通，偽造鋼筋採購案，將資金交付、借貸給業者，但卻造成中華電信3400萬餘元損失，2020年經嘉義市調查站調查，移送嘉義地檢署偵辦，檢方日前起訴時任嘉義營運處黃姓副總經理等4名員工，以及業者廖男、張男共6人。

檢方調查，時任中華電信嘉義營運處副總黃姓男子及林姓科長、林姓股長及黃姓業務經理，廖姓男子則是某兩家企業社負責人，張姓男子為某家企業社負責人；黃姓副總等人因業務衰退，為增加營收，達成績效，組成專案小組，向廖、張創設3筆虛假鋼筋買賣交易，由嘉義營運處交付資金給廖男、張男負責的企業社，假裝購買鋼筋，接著將鋼筋加價，再賣給廖男經營的另一家企業社，之間的價差則為貸放給廖男資金的利息，虛增營收，達成績效，但廖男所交付給中華電信的支票本票，均未兌現，導致中華電信損失3400萬餘元。

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檢方起訴書指出，黃姓副總為3筆採購案專案小組的召集人，他坦承公司不允許從事放貸收取利息的業務，林姓科長坦承並未到場驗收，廖姓男子坦承3筆交易均為假交易，價金是借款，並稱交易資料是嘉義營運處要求提供。

檢方指出，黃姓副總等中華電信員工及廖、張2名企業社負責人，均涉犯證券交易法、商業會計法、刑法重詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪等罪嫌，日前依法起訴。

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