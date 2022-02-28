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    蘭嶼情人洞3釣客落海 海巡搏浪救援1死

    陳姓男釣客被搶救上岸時已無意識，送醫不治。（記者陳賢義翻攝）

    陳姓男釣客被搶救上岸時已無意識，送醫不治。（記者陳賢義翻攝）

    2022/02/28 16:37

    〔記者陳賢義／台東報導〕蘭嶼情人洞今午傳3名釣客落海，海巡署第十巡防區指揮部118服務電話接獲台東縣警察局轉民眾報案，立即通報岸巡人員及線上巡邏艇前往救援，消防單位、東清村民暨社區發展協會等單位也增援，協助共同救援，同步運用遙控式救生圈實施救援，其中2人意識清楚、另一53歲陳姓男子無意識，隨即將陳男送往蘭嶼衛生所搶救，但仍宣告不治。

    第一三岸巡隊表示，今日中午12時8分接獲縣警局轉報，報案人指稱蘭嶼情人洞一線天海域有3名男性釣客落海，獲報後立即派遣開元安檢所攜帶遙控式救生圈及相關救授裝備趕赴現場實施救援，同時聯繫第一五海巡隊、蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊、綠島漁業電台及東清社區發展協會等單位派員前往救援，海巡人員抵達現場後，結合當地村民立即下水並同步運用遙控式救生圈實施救援。

    經了解，3名釣客均為當地人，陳男先落海，另2名釣客下水救援，但都因體力不支也無法游回上岸，陳男被救起時已無意識，急送衛生所搶救不治。

    東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾從事海釣或其他水域遊憩活動，應穿著救生衣，以維自身安全；另如有發現危難、救生或救難等案件，立即撥打118服務專線。

    海巡人員抵達現場後，結合當地村民下水並運用遙控式救生圈搶救落海釣客。（記者陳賢義翻攝）

    海巡人員抵達現場後，結合當地村民下水並運用遙控式救生圈搶救落海釣客。（記者陳賢義翻攝）

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