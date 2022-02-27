缺錢上網找貸款資訊 錢沒借到差點被騙4萬

警方向李勸說。（記者王冠仁翻攝）

2022/02/27 15:16

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市李姓老翁近來經濟拮据，上網尋找貸款資訊，輾轉與一名「理財專員」取得聯繫；李沒發現對方是詐騙集團成員假冒，還以為遇上「救兵」。對方告訴李，其帳戶因故被解凍，若要解除凍結，必須先匯4萬元保證金；李不察，慌張跑到銀行要匯錢，幸虧警方及時趕到，才阻止他被騙。

警方調查，李翁上網尋找貸款資訊，一名「理財專員」與他取得聯繫，聲稱可以幫他辦理低利貸款，還說屆時貸款金額足夠李花用。不過，幾天後對方又說，辦理貸款途中，發現他的帳戶被凍結，要匯出4萬元保證金解除凍結，才能將貸款的款項匯入。

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李情急之下，到住家附近的台北市劍潭郵局臨櫃匯款，但行員詢問他匯款用途，他卻說不清楚，行員擔心他上當，隨即通報警方。

轄區士林分局後港派出所警員簡裕益、王淮臻獲報前往，他們詢問李來龍去脈以後，研判他被詐騙。員警苦心開勸，還拿出過往新聞案例給他看，李這才恍然大悟。

警方呼籲，貸款事宜應詢問銀行專業人員，切勿輕信網路貸款廣告所言匯款可解除凍結帳戶或增加信用額度，避免財產損失，若接獲詐騙電話請撥打110或165反詐騙專線查詢。

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