另類監守自盜！偷他人娃娃機商品來賣 機台主淪竊嫌

吳姓娃娃機台主涉拿萬用鑰匙偷他人機台內高價商品來轉賣。（圖由民眾提供）

2022/02/27 09:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第二分局於2月中旬獲報轄內中西區供人遊玩的選物販賣機（俗稱娃娃機）有商品遭竊，隨即展開追查，調閱遭竊商家周邊監視器逐一過濾比對可疑人車，以車追人方式查緝吳姓竊嫌到案，經調查發現吳嫌本身也是娃娃機台主。吳嫌涉偷他人機台內商品放到自身機台販售，想以此省下商品成本。

此案經南市警二分局海安派出所員警調查、發現竊嫌都是趁娃娃機店無人之際，以自備的機台萬用鑰匙開啟娃娃機玻璃門，快速竊取機台內的動漫人物公仔後離開現場。經承辦員警逐一比對分析可疑人車，鍥而不捨以車追人，終於將吳嫌查緝到案。

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警訊時，警方擴大清查發現吳嫌還涉及南市中西區及安平區相同手法的3件娃娃機台商品竊案，且行竊物品都以遙控汽車與日本動漫的航海王公仔等高單價商品為主，全案調查後依竊盜罪嫌將吳男移請台南地檢署偵辦；警方研判吳嫌可能還涉及其他案件，持續擴大偵辦中。

二分局警方表示，民眾如有任何線索或遭同樣手法竊取娃娃機台內物品，都可與海安派出所員警聯繫（聯絡電話：06-2290153），也提醒民眾如有發現可疑的人事物，隨時可以打電話向110報警，讓警方快速到場處理。

吳姓娃娃機台主涉拿萬用鑰匙偷他人機台內高價商品來轉賣。（圖由民眾提供）

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