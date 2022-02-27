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    首頁　>　社會

    一氧化碳中毒雙雙昏倒…夫甦醒驚見妻沉浴缸 天人永隔

    基隆市趙姓夫婦一氧化碳中毒，雙雙昏倒，趙男甦醒赫見妻子沉入滿水浴缸，送醫不治。熱水器示意圖，物品及地點與新聞事件無關。（資料照）

    基隆市趙姓夫婦一氧化碳中毒，雙雙昏倒，趙男甦醒赫見妻子沉入滿水浴缸，送醫不治。熱水器示意圖，物品及地點與新聞事件無關。（資料照）

    2022/02/27 00:02

    〔記者林嘉東／基隆報導〕寒流來襲，基隆又發生一氧化碳中毒奪命憾事！趙姓夫婦今天凌晨在住處洗完澡，入睡後突感頭暈、想吐後驚醒。趙男扶妻子到浴室浴缸泡澡後，自己也昏倒在地，他在上午10左右甦醒，赫見妻子沉入滿水浴缸內，趕緊報警送醫，妻子仍不幸不治。

    警方調查，34歲趙姓男子與同齡林女婚後住在基隆市安樂區一棟4樓民宅，趙男妹妹也搬來同住。

    據指出，趙姓夫婦今天凌晨返家，洗完澡後就寢。清晨4點左右，趙男與太太感到頭暈、想吐，趙男扶太太下床，到浴室泡熱水澡。未料，趙男才走出浴室，就昏倒在客廳。他直到上午10點左右才甦醒，起身到浴室查看，赫見妻子已沉入滿水浴缸內，趕緊報警救人。

    轄區安樂派出所警員趕抵，將趙妻送醫急救，隨後發現趙男妹妹昏迷在床上，一起送醫急救。消防人員隨後趕抵，測出趙家一氧化碳濃度超標；趙妻送醫後疑因一氧化碳中毒不治，妹妹也因吸入過多一氧化碳昏迷，但經醫院急救後，幸運獲救。

    警方事後勘驗趙家住處發現，熱水器裝在加了窗戶的陽台內，窗戶緊閉，只有一扇窗戶留很小的空隙通風，導致瓦斯燃燒不完全，一氧化碳飄進屋內，釀成悲劇。

    警方報請檢察官相驗，檢方為求慎重，抽取趙妻血液檢測一氧化碳濃度，以釐清趙妻是一氧化碳中毒，還是溺水致死。

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