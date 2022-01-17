預防一氧化碳中毒 嘉義縣「筋肉佛祖」現身說法

嘉義縣消防局人員扮裝成「筋肉佛祖」，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

2022/01/17 12:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕冬季氣溫降低，民眾使用熱水器常緊閉門窗，通風不良，內政部消防署統計使用燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，去年釀5死、116傷，約8成是因「屋外式熱水器」安裝在通風不良處所導致；嘉義縣消防局人員自編、自導、自演，拍攝幽默短劇「防範CO中毒—新白蛇傳」，有吸睛的「筋肉佛祖」現身說法，提醒民眾要安全安裝熱水器、選擇安全品牌、定期檢修、正確裝設及保持通風，趣味的影片今天公布。

嘉義縣消防局今天在第一大隊舉辦「一氧化碳中毒宣導記者會」，嘉義縣消防局長呂清海、嘉義縣義勇消防總隊總幹事呂文正、義消總隊第一大隊大隊長黃國禎、朴子義消分隊長周許素蘭、朴子婦女防火宣導隊分隊長林梅香、鹿草婦宣分隊長黃桂玉等人出席，希望藉由影片的宣導來提醒民眾自主防範一氧化碳中毒。

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有別於制式化的口號宣傳，消防局人員拍攝幽默短劇「防範CO中毒—新白蛇傳」，希望藉由詼諧逗趣的節目吸引民眾目光，讓民眾瞭解防範一氧化碳中毒的觀念，降低一氧化碳中毒機率。

嘉義縣消防局指出，一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，常因其無色、無味的特性而遭忽視；由於冬天溫度驟降，民眾易因天冷而將門窗緊閉，導致通風不良，瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳中毒案件，消防局呼籲，「屋外式熱水器」要裝設在通風良好的環境，避免一氧化碳中毒，若不慎發生，需盡快撥119求助，把握黃金搶救時間。

嘉義縣消防局人員今天公布預防一氧化碳中毒的趣味短片。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防局人員扮裝成「筋肉佛祖」，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣消防局人員拍攝趣味短片，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

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