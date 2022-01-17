為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    預防一氧化碳中毒 嘉義縣「筋肉佛祖」現身說法

    嘉義縣消防局人員扮裝成「筋肉佛祖」，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣消防局人員扮裝成「筋肉佛祖」，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

    2022/01/17 12:39

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕冬季氣溫降低，民眾使用熱水器常緊閉門窗，通風不良，內政部消防署統計使用燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，去年釀5死、116傷，約8成是因「屋外式熱水器」安裝在通風不良處所導致；嘉義縣消防局人員自編、自導、自演，拍攝幽默短劇「防範CO中毒—新白蛇傳」，有吸睛的「筋肉佛祖」現身說法，提醒民眾要安全安裝熱水器、選擇安全品牌、定期檢修、正確裝設及保持通風，趣味的影片今天公布。

    嘉義縣消防局今天在第一大隊舉辦「一氧化碳中毒宣導記者會」，嘉義縣消防局長呂清海、嘉義縣義勇消防總隊總幹事呂文正、義消總隊第一大隊大隊長黃國禎、朴子義消分隊長周許素蘭、朴子婦女防火宣導隊分隊長林梅香、鹿草婦宣分隊長黃桂玉等人出席，希望藉由影片的宣導來提醒民眾自主防範一氧化碳中毒。

    有別於制式化的口號宣傳，消防局人員拍攝幽默短劇「防範CO中毒—新白蛇傳」，希望藉由詼諧逗趣的節目吸引民眾目光，讓民眾瞭解防範一氧化碳中毒的觀念，降低一氧化碳中毒機率。

    嘉義縣消防局指出，一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，常因其無色、無味的特性而遭忽視；由於冬天溫度驟降，民眾易因天冷而將門窗緊閉，導致通風不良，瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳中毒案件，消防局呼籲，「屋外式熱水器」要裝設在通風良好的環境，避免一氧化碳中毒，若不慎發生，需盡快撥119求助，把握黃金搶救時間。

    嘉義縣消防局人員今天公布預防一氧化碳中毒的趣味短片。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣消防局人員今天公布預防一氧化碳中毒的趣味短片。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣消防局人員扮裝成「筋肉佛祖」，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣消防局人員扮裝成「筋肉佛祖」，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣消防局人員拍攝趣味短片，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣消防局人員拍攝趣味短片，宣導預防一氧化碳中毒。（記者林宜樟翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連三天低溫 新北25人命危送醫 9人獲救
    2022/01/12 15:31

    連三天低溫 新北25人命危送醫 9人獲救
    睡到一半頭好暈！台中未婚夫妻急送醫 差點就釀憾事
    2022/01/10 13:06

    睡到一半頭好暈！台中未婚夫妻急送醫 差點就釀憾事

    新年就送元本山 大人小孩都喜歡
    她洗澡後一氧化碳中毒 毛孩舔臉用腳掌抓救回一命
    2022/01/02 15:44

    她洗澡後一氧化碳中毒 毛孩舔臉用腳掌抓救回一命
    悲！美明尼蘇達州7屍案死因出爐 皆為一氧化碳中毒身亡
    2021/12/24 17:03

    悲！美明尼蘇達州7屍案死因出爐 皆為一氧化碳中毒身亡

    發熱法寶！濕冷冬季照樣穿出時髦感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播