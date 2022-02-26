中科院「艦載雷達」開關採購拖延 代理商買不到貨判賠112萬

中科院應海軍司令部艦載雷達需求，辦理「射頻高功率開關」採購案，代理商因美方公司延遲交不出貨，被中科院求償362萬餘元違約金，桃園地院依判代理商應給付112萬餘元。（資料照）

2022/02/26 12:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國家中山科學研究院應國防部海軍司令部艦載雷達需求，辦理「射頻高功率開關」採購案，代理商因美方公司延遲交不出貨，被中科院求償362萬餘元違約金，代理商感嘆「國防武器為賣方市場」，因美方公司延遲卻要被論罰，桃園地院依雙方採購契約及廠商非惡意、仍有英方產品可用、違約金計算比例過高等理由，判決代理商應給付112萬餘元。

中科院與該間代理商於2016年2月15日簽立「射頻高功率開發及原型第2項」採購契約，依約分2批交貨，第1批履約期為2017年5月15日、總價1251萬2501元，第2批履約期為第1批驗收合格後，經通知的次日起360天內，總價為1498萬7499元。

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中科院主張，代理商遲至2018年8月16日仍未交付第1批貨物，同意延展至同年10月31日，並合意解除第2批合約，代理商仍無法履約，延遲交貨已逾533天，因此不同意再延展並解約，扣除已繳交的履約保證金，要求代理商違約金共362萬9999元。

代理商主張，該採購案當初經中科院專案主持人檢視後，僅英國COM及美國MAG公司符合需求，本案最後由COM代理商得標，但專案主持人希望仍有MAG公司做為第2備源，因此另開標案，由其以2750萬元得標並分2批履約。

代理商主張，射頻高功率開關涉及軍事用途，須經美國政府批准才能輸出，雖順利於2016年5月23日取得美國輸出許可，但MAG公司遲遲無法測試完成，其身為代理商實在無能為力，只好6度申請延展交付期限，擔心影響國防安全需求，先將第2批契約合意解約，豈料仍無法完成輸出，中科院亦不同再延期並函文解約，更感嘆「採購產品屬國防軍事科技，延遲風險實不可歸責代理商，若每個國防科技代理商都要因原廠研發延遲負擔鉅額違約金，往後將無廠商願意替國防部代理採購國外武器設備」。

法院從雙方主張及採購契約，認為代理商雖辯當時是受邀投標做為第2備援，並無說明有「不得不做」的情形，投標後也可從中獲取利潤，且中科院同意多次延展，已有考慮採購交貨困難，認為代理商所辯不足採信。

另審酌代理商非惡意及故意延遲交付貨物，中科院有英國COM產品可用，無礙與國防部間的協議，認為違約金計算比例過高，應比照新式採購契約計算，並扣除已繳交的履約保證金，判決代理商應給付中科院112萬7499元，可上訴。

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