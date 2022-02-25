建商私自挖地埋管線 地主氣憤跳入洞內肉身阻擋

建商在私人地掘洞埋電力管線。（記者洪臣宏攝）

2022/02/25 17:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區潮寮里一處透天厝建案即將完成，建商未經同意開挖私人土地埋設管線，謝姓地主發現後跳入坑洞，以肉身阻擋施工，市議員黃天煌昨天會同高市府相關單位、建商代表會勘，決議先暫停施工，下周邀請建商提出意見陳述，尋求解決之道。

某建商在潮寮里先後完成兩期各四棟透天厝建案，第一期就與周遭地主發生訴訟；第二期已經幾乎完成，又因埋設管線未經過所有地主同意引起糾紛，黃天煌邀集高市府建管處、挖管中心等相關單位會勘，多名地主前往關切。

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謝姓地主指出，他前天意外發現怪手在其土地上挖了很深的洞，連馬路上大寮區公所排水箱涵也遭波及，他跳入坑洞才阻止施工。根據目測，該坑洞深約2公尺、長10公尺、寬1.5公尺，坑洞內埋設了2條管線。

謝說，建商在第一期建案完成後，未經地主同意以碎石鋪設出入道路，他兩年前提出侵占告訴，纏訟迄今，如今又不經同意挖私人地，連他種的香蕉都被掘起，令人無法接受。

建管處指出，該建案都已取得建照、使用建照；挖管中心則確認該工程未申請核准逕行開挖，下周將邀請建商提出意見陳述。建商曾購買其中部分土地，主張有權施工，建商代表則低調表示，該工程是為了埋設台電管線，將把會勘結果呈報公司。

謝姓地主跳入坑洞以肉身阻擋施工。（民眾提供）

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