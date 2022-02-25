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    先害附近透天厝變危樓！鹿港鹿和路大樓建案停工 小雨又傳巷道下陷

    鹿港鎮長許志宏關心鹿和路一段建案旁的巷道下陷情況，要求建商要立刻改善。（記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮長許志宏關心鹿和路一段建案旁的巷道下陷情況，要求建商要立刻改善。（記者劉曉欣攝）

    2022/02/25 14:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太嚇人了！彰化縣鹿港鎮鹿和路一處大樓建案仍在停工當中，卻傳出建案旁的巷道出現下陷，令在地居民驚嚇破表，因為該建案先是造成附近透天住宅傾斜變危樓，如今才下小雨就巷道塌陷；縣府強調，建商已緊急灌漿，必須取得安全鑑定無虞的報告書，才能復工。

    鹿港鎮長許志宏表示，接獲頂厝里長許炳熙通報得知鹿和路一段370巷傳出巷道下陷，馬上就前往了解，發現巷道旁就是停工中的大樓建案，巷道因為被建案基地淘空，經過連日的小雨，出現地層下陷，施工單位先緊急用混擬土加固凹陷的坑洞。

    鹿港鎮頂厝里長許炳熙說，鹿港鎮近來建案很多，都沒有發生過建案基地淘空巷道，或是讓民宅傾斜的事情，尤其是這幾天才下小雨就巷道下陷，真的是誇張。

    縣府建設處表示，這起鹿港鹿和路一段的建案，在2020年3月間申請開工，計畫興建地上7樓、地下1樓的大樓，目前已完成地下室工程，施工期間因為被民眾陳情3次有損害附近民宅的事件而遭到3次停工與復工。

    建設處指出，這處建案在去年6月施工當中，因為大雨造成該區地下水位上升，由建築師來函表示為避免造成上浮力過大，必須停工檢視並進行因應措施；當時縣府要求停工並加強防護，必須等到完成改善之後，取得安全鑑定報告書才能向縣府申辦復工。

    建設處強調，這處建案近來又發生基地側邊現有巷道的下陷事件，已要求廠商進行緊急灌漿措施，也要求必須儘速補強恢復通行。

    彰化縣連續下了幾天小雨，鹿港鎮鹿和路一段的巷道卻傳出下陷，民眾都嚇壞了。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化縣連續下了幾天小雨，鹿港鎮鹿和路一段的巷道卻傳出下陷，民眾都嚇壞了。（記者劉曉欣翻攝）

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