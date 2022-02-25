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    半夜叫進房間強吻摸下體 國中棒球教練猥褻球員判關1年半

    棒球教練對隊員其強吻及撫摸下體，遭判刑。（情境資料照）

    棒球教練對隊員其強吻及撫摸下體，遭判刑。（情境資料照）

    2022/02/25 11:46

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市某國中棒球教練2018年間，對一名住校的國二男隊員，晚間就寢後叫進教練房間，對其強吻及撫摸下體，事後被少男父親察覺訴警調查，教練辯稱是幫同學治療腳傷，橋頭地方法院審理後依對少年犯強制猥褻罪判教練徒刑1年半。可上訴。

    判決指出，該名教練2017年8月起至2019年2月，擔任高雄某國民中學棒球隊教練，任職期間負責照顧隊員生活，平時與隊員同住國中棒球隊宿舍。

    他在2018年4月間，於晚間棒球隊員集體就寢後，到1名國二男隊員床位將之帶往教練房間並要求躺下，不顧甲男閃躲及以手推拒，接續強行親吻嘴唇及隔著褲子撫摸下體、胸部，少男感到驚嚇與不適，最後，藉口想上廁所為由離開房間。

    當晚過程被同宿舍的隊員看見，隔日追問他進教練房間發生什麼事，少男一開始說沒這件事，但感覺他心情非常不好，後來經多次持續追問，他才願意吐露實情，學校教師也證稱，少年在國三下學期的課堂上，曾被同學起鬨被叫進教練寢室之事，但他當下沉默沒有講話，事後詢問他仍欲言又止。

    被告則辯稱，為治療少男的腳傷才要他進入房間，但隊員則證述，運動傷害都自己處理，沒看過教練幫其他人做過推拿，少男也指稱，他弄傷腳後即開刀治療，從未因此進房給被告治療或復健。

    橋頭地院審酌被告辜負教練職責及隊員信任，對時值青春期之少男身體、心靈創痛甚大，其犯後始終飾詞狡辯未見悔意，迄未與被害人和解，依對少年犯強制猥褻罪判徒刑1年半，不得易科罰金。

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