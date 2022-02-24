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    首頁　>　社會

    男開車轉彎失控撞路人1昏迷1骨折 友人危險駕駛一起送辦

    孫姓男子開車衝上人行道，撞傷2名行人，今被依過失重傷害送辦。（讀者提供）

    孫姓男子開車衝上人行道，撞傷2名行人，今被依過失重傷害送辦。（讀者提供）

    2022/02/24 17:05

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市孫姓男子19日開車左轉失控，撞上正過馬路的2名男女，其中朱男頭部受創，送醫開刀治療仍昏迷中，警方事後調查，孫男肇事時，後方同行林姓友人也危險駕駛，雖排除2人「街頭競速」，但孫男違規左轉未禮讓行人，罔顧用路人生命安全，今依公共危險及過失重傷害送辦，林男也以公共危險送辦。

    本月19日上午10點20分許，35歲孫男駕駛轎車，沿高雄市前鎮區一心二路行駛，經復興三路口時，左轉失控撞上正過馬路的朱男和許女，轎車還差點撞進彩券行。車禍造成朱男頭部受創，緊急送醫開刀治療後，仍昏迷中。許女大腿骨折，仍住院治療中。

    孫男肇事後，辯稱左轉時被前方車輛擋住視線，才沒注意到行人過馬路。車禍發生後，一度傳出孫男與後方車輛在「街頭競速」，警方調閱監視器畫面，找到後方同行的林姓駕駛，孫、林男說兩人是朋友關係，但否認「街頭競速」，警從監視器畫面也未發現2人在街頭競速。

    但警方認為，孫男駕車違規左轉未禮讓行人，罔顧用路人生命安全，並造成用路人重傷昏迷，依公共危險及過失重傷害移請高雄地檢署偵辦，另孫男轉彎未禮讓行人、未使用方向燈、未依規定駛入來車道及危險駕駛，依道路交通管理處罰條例共開罰1萬400元。

    後方同行林男也依公共危險移請高雄地檢署偵辦。此外，他左轉彎未先駛入內側車道、轉彎未使用方向燈及危險駕駛，也共開罰7800元。

    前鎮警分局呼籲，民眾行車轉彎時務必禮讓行人，行經行人穿越道應暫停，禮讓行人優先通行，隨時注意車前狀況並保持安全間距，維護用路人安全， 以免發生交通事故。

    孫姓男子開車衝上人行道，撞傷2名行人，今被依過失重傷害送辦。（讀者提供）

    孫姓男子開車衝上人行道，撞傷2名行人，今被依過失重傷害送辦。（讀者提供）

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