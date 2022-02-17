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    騎士闖紅燈被開罰 法官認「員警站錯位置」撤單

    蔡姓男子騎車行經前鎮區原住民故事館前路口被開闖紅燈罰單，法官認為「員警站錯位置」撤銷罰單。（翻攝Google地圖）

    蔡姓男子騎車行經前鎮區原住民故事館前路口被開闖紅燈罰單，法官認為「員警站錯位置」撤銷罰單。（翻攝Google地圖）

    2022/02/17 11:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子騎車行經前鎮區原住民故事館前路口，被員警攔停開罰「闖紅燈」，蔡當場喊冤說自己是「闖黃燈」，員警執意開單，蔡不服提行政訴訟，法官認為，員警站的位置看不到燈號轉換，因此撤銷這張罰單。

    判決指出，去年1月18日下午4點，蔡姓男子騎機車行經前鎮區翠亨北路與原住民故事館前交叉路口，蔡剛騎過路口沒多久就被取締交通違規的員警攔下，員警告知他闖紅燈，要開罰1800元，並記違規點數3點。

    蔡男當場喊冤，稱自己是「闖黃燈」不是闖紅燈，但員警堅稱看到號誌燈號轉為紅燈後，蔡男才騎車穿越停止線，堅持對蔡男開罰；蔡男不服，認為員警開罰無理，提起行政訴訟替自己討公道。

    高雄地院審理時，員警拿出密錄器佐證，強調員警在距離路口攔停蔡男時，畫面顯示路口號誌為紅燈，員警依法舉發並無違誤。

    但法官勘驗影片和現場照片，發現員警執勤時所站的位置，剛好是一處大轉彎，員警的視線雖能見到蔡男於紅燈時仍持續通過道路，但無法辨別他是否在黃燈時已越過停止線進入路口。

    而蔡男如果在黃燈最後一秒通過停止線時，縱使燈號轉換為紅燈，仍應持續前進，而員警所站的位置看來，就會誤認為有闖紅燈的行為，因此法官認為，員警視線未能綜觀路口全貌的情形下，不排除有誤認蔡男闖紅燈的可能性，因此撤銷這張罰單，可上訴。

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