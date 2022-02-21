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    國道泰山段寶馬3死車禍 檢警疑有3大肇因

    檢警追查國道寶馬三死車禍肇因，國道警方比對三死車禍疑因，竟與國道A1車禍三大肇因吻合；圖為車禍現場照。（記者吳仁捷翻攝）

    檢警追查國道寶馬三死車禍肇因，國道警方比對三死車禍疑因，竟與國道A1車禍三大肇因吻合；圖為車禍現場照。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/21 11:28

    〔記者吳仁捷／新北報導〕國道中山高泰山路段20日驚傳自撞釀成3死意外，檢警今續追肇事原因，不排除變換車道不當、超速失控及未注意車前狀況等三大致命原因；而據交通部高速公路局最新事故檢討分析，2020年A1類（死亡）車禍肇事原因中，第1位「未注意車前狀態」（占37.0%）、第2位「超速失控」（占15.2%）、第3位「變換車道或方向不當」（占13.0%），肇因前三位占A1案件高達65％，官方統計對照三死車禍可能肇因幾乎吻合，相關單位呼籲，亟待喚醒用路人提升安全駕駛概念，遏止悲劇重演。

    國道警方說，2020年全般肇事原因首位為「未保持行車安全距離」，共1萬3513件（占38.5%），第二位為「未注意車前狀態」，計7899件（占22.5%），第三位為「變換車道或方向不當」計4269件（占22.2%），且皆為駕駛人因素；若與A1肇因前三名相比對，其中高達未注意車前狀況及變換車道兩項吻合，顯見其至為重要。

    另外2016到2020這五年間，國道肇事主因中，共發生2831件「車本身（自撞）」事故，占總事故件數9%，其中尤以「撞護欄（樁）」比例最高（50.3%）；國道警方將配合高公局，針對三死車禍分析、檢討肇因，針對相關事故進行相關防制，避免再傳悲劇。

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