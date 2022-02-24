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    老翁全聯門市前摔死家屬索賠近500萬 法官判免賠

    家屬認為這17公分高的騎樓落差是造成父親跌跤致死的主因。（記者顏宏駿攝）

    家屬認為這17公分高的騎樓落差是造成父親跌跤致死的主因。（記者顏宏駿攝）

    2022/02/24 15:57

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市一名老翁在一間全聯超市前不慎踩空騎樓台階跌倒，顱內出血，經送醫後3天仍告不治，子女認為全聯及其房東涉有疏失，沒有按照彰化縣建物管理條例施設平整的騎樓路面，要求全聯和房東賠償死者子女共300萬元及林妻支出的11萬元醫療費、25萬元喪葬費及150萬元的精神慰撫金，該案經過彰化地院審理，法官認為，彰化縣對於騎樓相關建築法令，只規定「『申請人所屬』建物的騎樓表面鋪裝應平整」，並無更積極的規定「『相鄰』騎樓地面應平整」，因此判決原告敗訴，毋須付任何賠償。

    這起事件發生於前年11月30日，地點位於員林市南昌路全聯門市前，自員林市公所退休的林男當晚到朋友經營的咖啡店用餐、喝茶，到隔日凌晨離去時，行經全聯門市前，當時天色昏暗，林男並未注意到全聯與隔鄰的燒臘快餐店騎樓之間有17公分高的落差，腳步因踩空而跌倒，頭部外傷、顱內出血，經送醫救治至12月2日宣告不治。

    林男的子女事後對全聯和全聯的蕭姓房東提起損害賠償告訴，要求賠償林妻支出的11萬元醫療費、25萬元喪葬費及150萬元的精神慰撫金，也要賠償3名子女各100萬元的精神慰撫金。

    蕭姓房東說，該建物在此存在逾30年，行經此處之人已有數萬人之多，一直都未發生行人跌倒之事實，因此騎樓落差並非造成跌倒的主因，有可能是死者因年老，沒注意到落差，或自己身體不穩所致。

    全聯的代表人則表示，根據他們與房東的租約，全聯承租的是建物內部，對於外面的騎樓並無管理權，況林男踩空之處，剛好位於全聯與燒臘店之間，「這是公共空間」，原告的求償對象應該是市公所才是。騎樓分屬不同人持有，私人整合不易，不同建物騎樓的落差，政府可修法讓其平整。

    審理的法官表示，該處相鄰騎樓落差17公分，與一般住家階梯高度相仿，兩造的地磚顏色亦有不同，被告所說，一般人走過都沒事，也因此沒有設警告標誌，確有其道理。該案與林男疏於注意而致受傷較有關係，因此駁回原告之訴。

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