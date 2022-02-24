罕見！查獲上千顆安毒「藥丸」研磨分裝咖啡包 高市刑大逮4人

高市刑大查獲上千顆安毒「藥丸」，研磨分裝咖啡包逮主嫌鍾姓夫妻等人。（圖由民眾提供）

2022/02/24 12:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鍾姓夫妻被舉發在楠梓住處分裝毒品，刑大偵六隊突擊搜索，查獲上千顆橘色不明藥丸，一度以為是「一粒眠」，進一步檢驗成分赫然發現是甲基安非他命，屬二級毒品，警方懷疑可能與果汁粉混裝成毒咖啡包販售，一顆藥丸約可混裝數包毒咖啡，不排除已部分流入市面，雖然鍾男否認，但其妻和林姓幫手均坦承，警方將4嫌移送法辦。

警方見橘色小藥丸外觀與常見慢性病處方藥相似，懷疑嫌犯故意利用一般藥丸外觀，躲避警方查緝，由於安非他命多為白色晶體或粉沫，透過燃燒吸食方式，該毒品分裝集團將橘色小藥丸磨成粉狀，混裝入咖啡包，改以口服方式吸食，以藥丸形式的安非他命十分罕見。

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高市刑大去年5月分先查獲百餘包毒咖啡包，向上溯源，鎖定鍾男（22歲）與妻子許女（20歲）涉嫌經營分裝工廠，經數月跟監、蒐證，今年1月陸續收網，在鍾嫌夫妻位於楠梓區的租屋處搜索，在屋內逮捕許女，查扣上千顆橘色小藥丸、果汁粉、分裝袋、磅秤等，陸續逮在逃的鍾姓主嫌及共犯林姓、鍾姓友人。

警方指出，目前新興混合式毒品咖啡包，常以「三合一」、「混搭」比例，混合各級毒品，大多是二級毒品安非他命或三級毒品混摻安眠、興奮等藥物，因其成分複雜，施用時有高度危險，嚴重時會造成猝死。

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高市刑大查獲上千顆安毒「藥丸」，研磨分裝咖啡包逮4人。（記者黃良傑攝）

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