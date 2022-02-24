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    向心夫婦洗錢案一審無罪 北檢：研議是否上訴

    北院合議庭今天宣判，向心（右）、龔青夫婦被控洗錢案，均判無罪。可上訴。（資料照）

    北院合議庭今天宣判，向心（右）、龔青夫婦被控洗錢案，均判無罪。可上訴。（資料照）

    2022/02/24 11:23

    〔記者錢利忠／台北報導〕中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，3年前被投誠澳洲的中共特務王立強踢爆，以陸海空戰方式介入台灣選舉，當時人在台灣的向心夫婦準備出境時被攔下，面臨國家安全法等調查。台北地檢署去年4月依洗錢罪起訴2人，國安法部分則不起訴，經高檢署發回後現仍於北檢續查中。台北地院今針對洗錢案判2人無罪，北檢表示，將研議是否上訴。

    關於向心夫婦被控洗錢一案，北檢指控，向心夫婦涉嫌替中國的國太投資集團「漂白」吸金贓款，匯洗2.98億元來台，在台北市購買3戶豪宅，去年4月依違反洗錢防制法等罪起訴，並建請法院宣告沒收3戶豪宅等不法所得；向心夫婦皆不認罪。

    北院今針對洗錢案做出一審宣判，向心夫婦2人均獲判無罪。對此，北檢今表示，待收到判決後，再研議是否提起上訴。洗錢案一審審理期間，向心夫婦均不認罪，向心還批評檢方「張冠李戴、指鹿為馬、混淆視聽」。

    2019年間，自稱是向心夫婦下屬的王立強，向澳洲安全情報組織告發，指控向心接受中共指派赴香港發展，運用在港的關係及商業手段，企圖收買我國媒體及滲透宮廟、校園等系統；2018年選舉時，向心夫婦還資助特定候選人，成立大量人頭帳戶發送假新聞。

    檢調於2019年11月24日晚間，將準備從桃園機場搭機出境的向心夫婦帶回，同案被告另包括中國籍商人蘇劍鋒及林旭；不過4人均否認違反國安法等犯行。檢方為釐清向心夫婦的幕後資金是否源於中共，依王立強爆料情節逐一清查，但均查無向心夫婦在台發展共諜組織的事證。

    檢方另調查向心夫婦及親友等人所掌控的公司金流，也沒發現可疑之處，加上向澳洲調資料遭拒，中方亦不理會我方所提出的司法互助請求，只能予以不起訴，經高檢署發回續查後，此部分仍在偵辦中。

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