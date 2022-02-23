為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罕見！警告標誌不夠「明顯」 交通罰單被撤銷

    測速照相警告標誌示意圖，與新聞無關。（資料照，記者翁聿煌攝）

    測速照相警告標誌示意圖，與新聞無關。（資料照，記者翁聿煌攝）

    2022/02/23 22:12

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓女子晚上駕車行經戰備跑道，超速被開罰後，她以警示牌放置地點有瑕疵，加上夜間沒有照明設備看不到，打官司撤銷罰單勝訴，但交通局不服上訴高雄高等行政法院，案情頗為罕見。

    2020年3月16日晚上7點42分，黃女駕駛自用小客車北上，行經在台1線430.5公里，超速被屏東枋寮分局員警舉發，開罰1800元後，她不服打官司，向高雄地院遞狀要求翻案。

    她說，超速地點在戰備跑道缺乏照明的路段，並於昏暗環境下設置之警告標示，不符合「明顯標示」的認定。又說，現場擺設不是「前有測速照相」的大型告示牌，且其位置不是在路旁，而是在中央分隔島，要求法官替她主持公道。

    交通局則表示，黃女違規地點與警告標誌相距約163公尺，顯已符合「100公尺至300公尺間，明顯標示」的舉發要件。又說，再觀諸告示牌為紅色外框三角形警示標誌，樣式清晰且明顯，前方亦無任何遮蔽物阻擋視線，也符合規定的反光係數，在夜間有自然光線及車燈照射之情形下，足可清楚辨識。

    承辦法官調查，該標誌所設置的路段，為劃有單向三線之快車道，且中央分隔島與最內側車道間，又劃設有障礙物線，路面甚為寬廣。而黃女當時乃行駛於最外側車道，加上交通局自承該路段並無路燈照明，則依當時她視野及車燈照明所及範圍，恐無法看到警告標誌，是否符合處罰條例「明顯標示」的規定，確有疑問，因此撤銷原處分、不罰。

    交通局不接受裁決，已提起上訴，案由高雄高等行政法院審理中。

    警告標誌不夠明顯罰單被撤銷，案由高雄高等行政法院審理中。（記者鮑建信攝）

    警告標誌不夠明顯罰單被撤銷，案由高雄高等行政法院審理中。（記者鮑建信攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國道變換車道打方向燈只閃3下連接8張罰單 法官判決結果出爐
    2022/02/14 12:34

    國道變換車道打方向燈只閃3下連接8張罰單 法官判決結果出爐
    車號A誤寫Z烏龍罰單遭民眾PO網「別鬧了」 警將被記劣蹟
    2022/02/13 12:45

    車號A誤寫Z烏龍罰單遭民眾PO網「別鬧了」 警將被記劣蹟

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    台東春節連假開出1282張超速罰單 安朔交控中心測速桿3連冠
    2022/02/09 12:53

    台東春節連假開出1282張超速罰單 安朔交控中心測速桿3連冠
    大法庭裁定 交通罰單舉發期 限應以送達日為基準
    2021/11/23 05:30

    大法庭裁定 交通罰單舉發期 限應以送達日為基準

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    交通罰單寄給行為人「不行」 法官以這理由撤銷罰單
    2019/06/04 20:45

    交通罰單寄給行為人「不行」 法官以這理由撤銷罰單
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播