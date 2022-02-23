罕見！警告標誌不夠「明顯」 交通罰單被撤銷

測速照相警告標誌示意圖，與新聞無關。（資料照，記者翁聿煌攝）

2022/02/23 22:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓女子晚上駕車行經戰備跑道，超速被開罰後，她以警示牌放置地點有瑕疵，加上夜間沒有照明設備看不到，打官司撤銷罰單勝訴，但交通局不服上訴高雄高等行政法院，案情頗為罕見。

2020年3月16日晚上7點42分，黃女駕駛自用小客車北上，行經在台1線430.5公里，超速被屏東枋寮分局員警舉發，開罰1800元後，她不服打官司，向高雄地院遞狀要求翻案。

請繼續往下閱讀...

她說，超速地點在戰備跑道缺乏照明的路段，並於昏暗環境下設置之警告標示，不符合「明顯標示」的認定。又說，現場擺設不是「前有測速照相」的大型告示牌，且其位置不是在路旁，而是在中央分隔島，要求法官替她主持公道。

交通局則表示，黃女違規地點與警告標誌相距約163公尺，顯已符合「100公尺至300公尺間，明顯標示」的舉發要件。又說，再觀諸告示牌為紅色外框三角形警示標誌，樣式清晰且明顯，前方亦無任何遮蔽物阻擋視線，也符合規定的反光係數，在夜間有自然光線及車燈照射之情形下，足可清楚辨識。

承辦法官調查，該標誌所設置的路段，為劃有單向三線之快車道，且中央分隔島與最內側車道間，又劃設有障礙物線，路面甚為寬廣。而黃女當時乃行駛於最外側車道，加上交通局自承該路段並無路燈照明，則依當時她視野及車燈照明所及範圍，恐無法看到警告標誌，是否符合處罰條例「明顯標示」的規定，確有疑問，因此撤銷原處分、不罰。

交通局不接受裁決，已提起上訴，案由高雄高等行政法院審理中。

警告標誌不夠明顯罰單被撤銷，案由高雄高等行政法院審理中。（記者鮑建信攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法