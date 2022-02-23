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    首頁　>　社會

    林姿妙80萬交保 法官認犯罪嫌疑重大但無串、滅證之虞

    宜蘭縣長林姿妙涉及土地增值稅與財產來源不明弊案，法院諭知80萬元交保。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉及土地增值稅與財產來源不明弊案，法院諭知80萬元交保。（記者蔡昀容攝）

    2022/02/23 13:53

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉土地增值稅圖利與財產來源不明弊案，遭檢方聲請羈押，宜蘭地方法院開羈押庭後，認定林姿妙雖犯罪嫌疑重大，但無串、滅證之虞，因此諭知林姿妙80萬元交保。

    宜蘭地方法院庭長黃永勝指出，關於本件聲請意旨，檢察官認被告林姿妙、林羿伶、康立和均涉嫌貪污治罪條例圖利罪，及被告林姿妙另涉同法財產來源不明罪嫌，依刑事訴訟法第101條第1項第3款之規定，聲請羈押及禁止接見通信。

    黃永勝指出，經本院分別訊問被告等3人，及審查檢察官所提出之相關事證後，認有事實足認被告林姿妙上開犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，准予具保80萬元，其餘被告林羿伶、康立和部分，亦認涉犯上開圖利罪犯嫌重大，惟無羈押之必要，訊後請回。

    黃永勝說，由於本案還在偵查中，基於偵查不公開，不便公布犯罪事實與事證，至於林姿妙等人為何沒被押？黃永盛說，因為檢察官是依照刑事訴訟法第101條第1項第3款規定，認為被告有重罪，且有串證、滅證之虞聲押，但法官認為這部分雖然犯罪嫌疑重大，但無串、滅證之虞，所以才沒有羈押。

    黃永勝說，羈押有羈押的要件，不是重罪就羈押，法官是認為本案偵查已經告一段落，證據也都蒐證完畢且已保全，用交保就能確保本案偵辦，但檢察官收到裁定書後，可以在５日內提出抗告，之後再送交高等法院裁定，如高院認為有理，就會再由地院傳喚3名被告更審，如抗告高院駁回，本案就確定。

    宜蘭地方法院庭長黃永勝說，法官開羈押庭後，認定林姿妙雖犯罪嫌疑重大，但無串、滅證之虞，因此諭知林姿妙80萬元交保。（記者林敬倫攝）

    宜蘭地方法院庭長黃永勝說，法官開羈押庭後，認定林姿妙雖犯罪嫌疑重大，但無串、滅證之虞，因此諭知林姿妙80萬元交保。（記者林敬倫攝）

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