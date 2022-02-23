花蓮男欠債8萬元 遭女王蜂率6男插肛凌虐24小時

花蓮地方法院日前依強制性交罪判處陳男3年8個月；林女、葉男則依傷害最分判6、5個月，得易科罰金。（記者王錦義攝）

2022/02/23 12:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮一名男子因積欠林姓女子8萬元債務，去年四月間林女找來葉姓男友等6人，把被害人毆打一頓，命被害人拿冰塊塞肛門，其中陳姓男子還拿酒瓶插肛，眾人凌虐、限制行動被害人近24小時還用手機錄下過程，強迫被害人簽下本票、店面經營讓渡書後才放人，花蓮地方法院日前依強制性交罪判處陳男3年8個月；林女、葉男則依傷害最分判6、5個月，得易科罰金。

檢警調查，被害男子因積欠林姓女子債務，去年4月15日深夜被林女叫到花蓮市一間酒吧商討債務，林女與葉姓男友找來陳姓友人等其他名籍不詳的男女合計6人，眾人對著被害男子拳打腳踢，葉男對跪在地上的被害人恫嚇說：「你是要斷一隻手或拿冰塊塞肛門」，被害人害怕被砍拿冰塊塞肛門，陳男隨後還拿啤酒瓶插入被害男子肛門反覆進出，要脅簽下三張合計21萬元本票。

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林女、葉男等人在酒吧內凌虐被害人一直到隔日凌晨三點多，16日上午眾人押著被害人到其經營的燒烤店內，要求簽署讓渡燒烤店經營權的契約書，下午把被害人押回酒吧途中趁機脫逃但又被拖回爆打，眾人隨後把被害人押到旅店內看管到16日晚間，由於被害人哀求身體不適快要死掉，林女等人才把被害人送醫但不准被害人報警，直到晚間9點才放人。

被害男子獲釋後就醫發現受有橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、酸血症、頭部外傷併額骨骨折、雙側多根肋骨骨折併氣血胸、左側耳廓血腫等嚴重傷勢，花蓮警方隨即帶回林女、葉男、陳男等調查，不過三人都否認對被害人施暴凌虐，辯稱是被害人跟不明人士打架受傷，身上傷勢與他們無關，本票、讓渡書還有去旅館都是被害人自願，不是他們強迫的，陳男也否認拿酒瓶插入被害人肛門。

地院法官依相關監視器、手機錄影畫面及證人，認為被告林女、葉男、陳男等人不思以正途催討債務，竟以傷害、強制手段為之，其等法治觀念顯有偏差，被告林女、葉男犯後猶飾詞否認犯行，未見悔意，依傷害罪分別判處6、5個月徒刑；被告陳男則否認強制性交犯行而坦承傷害部分，依強制性交罪判處陳男3年8個月。

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