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    首頁　>　社會

    筷子夾手指、火燒臉 酷刑虐待被害者判刑6月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/02/10 10:10

    〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，楊姓男子夥同吳姓、徐姓男子受託處理不詳女性遭性騷擾事件，但楊、吳2人認為徐男侵吞女子賠償金，先是施以拘禁，後來綑綁徐男並施以酷刑，例如：筷子夾手指、命徐男跪在木製足部按摩滾輪上或火燒徐男臉、頸部，被害者事後與吳男和解撤告傷害罪，效力及於楊男，新北地院因此依剝奪他人行動自由罪，判楊男6個月徒刑，至於吳男去年間已被判刑8月。

    檢警調查，楊、吳2人因認為徐男侵吞女子賠償金，於2019年12月31日晚間9時許，在吳男住處強迫徐男坐在椅子上，再拿尼龍製束帶綑綁徐男雙手，以此限制他行動自由45分鐘，後來2人認為其中可能有誤會，遂釋放徐男。

    怎料，2人仍認為徐男侵吞賠償金，於隔日即2020年1月1日，再度控制、綑綁徐男並施以酷刑，例如：筷子夾手指、命徐男跪在足部按摩滾輪上或含瓦斯容器並點火燒灼徐男臉、頸部，致被害者受有左臉、左胸、左手、左上臂、雙側小腿、右上臂、右足及雙側大腿挫傷。

    檢警調查，2人在犯案過程中還出言恫嚇：「如果今天沒有讓你斷一隻手或一隻腳，不會讓你離開」，被害者利用2人休息之際，取回其手機傳送訊息委託友人報警才重獲自由。

    法院審理時，被害者因與吳男和解而撤告，法官認為，被害者對共犯撤告，本於告訴不可分原則，其效力應及於共同正犯楊男。

    法官審理認為，楊男在警詢及偵查時否認，審理時才認罪，且他不是單純在場助勢，而是有下手犯案，尚未和解，亦未獲得原諒，其所為對社會治安危害非輕，不宜輕縱判刑6個月；至於吳男去年12月間已被依剝奪他人行動自由罪判刑8月。

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