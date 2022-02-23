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    獨家》台中口罩商被盜名登廣告 追查：8家以上不肖業者、網架中國

    業者發出聲明，籲政府正視保障合法業者權益。（記者許國楨攝）

    業者發出聲明，籲政府正視保障合法業者權益。（記者許國楨攝）

    2022/02/23 08:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市令和公司生產各式口罩，去年6月開始被不肖業者假冒公司名義刊登廣告，並以所謂「一頁式廣告」方式在網站呈現，不但商譽蒙損，還因此被許多收到劣質品的消費者投訴，疲於奔命向消保會等相關單位說明澄清，「錢別人賺，屁股我們擦」，業者為此大為感嘆，籲政府正視保障合法業者權益。

    位在西屯區經貿八路的令和國際實業股份有限公司，最近在公司網站發出聲明，表示近來發現有不肖業者冒用該公司名義刊登廣告，盜用該公司名稱、相關檢驗資料、公司LOGO等圖片，刊登在臉書、各種一頁式詐騙網站銷售假冒商品，由於不法網站散布關於該公司商品的不實資訊，已嚴重侵害該公司及廣大消費者權益。

    為確保該公司及消費者權益，購買時請認明以下產品外包裝標示：1、口罩印有「Made In Taiwan MD」雙鋼印標示；2、外盒包裝上皆印有該公司LOGO的防偽標示，且該公司已報案並持續蒐證，並將提出刑事告訴。

    「只是即便已聲明，但遭盜用情形仍是層出不窮」，公司發言人施元富無奈說，前年7月開始投入經台灣一級醫療認證的口罩生產並銷售，好不容易在競爭激烈的口罩市場佔有一席之地，未料去年6月起突然接獲許多消費者投訴，表示經由網路卻買到廣告不實的劣質商品要求退換貨，還有消保會等相關單位行文要求說明澄清。

    同時間還有某位立委的肖像也被盜用賣口罩，顯示情況相當嚴重，起碼有8家以上的不肖業者，冒用該公司網址卻竄改商品照片，再寄出製程粗糙的劣質口罩給消費者，藉此魚目混珠大賺黑心錢，且因價格混亂，也造成消費者及盤商誤解，雖不厭其煩解釋，但已造成公司困擾及商譽受損。

    經報案卻發現這些網站都架設在中國，無法進一步追查，建議檢警調等相關單位，可以朝這些不肖業者的在台物流及金流方向查緝，也希望政府正視此問題，保障合法業者商譽及消費者的權益。

    圖左為令和生產的合法口罩，圖右則是不肖業者生產的劣質口罩。（記者許國楨攝）

    圖左為令和生產的合法口罩，圖右則是不肖業者生產的劣質口罩。（記者許國楨攝）

    令和公司被冒用的不法一頁式廣告網站。（令和公司提供）

    令和公司被冒用的不法一頁式廣告網站。（令和公司提供）

    消費者收到劣質口罩要求退換貨，讓業者很困擾。（令和公司提供）

    消費者收到劣質口罩要求退換貨，讓業者很困擾。（令和公司提供）

    令和公司的相關資料被盜用。（令和公司提供）

    令和公司的相關資料被盜用。（令和公司提供）

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