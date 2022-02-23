獨家》台中口罩商被盜名登廣告 追查：8家以上不肖業者、網架中國
〔記者許國楨／台中報導〕台中市令和公司生產各式口罩，去年6月開始被不肖業者假冒公司名義刊登廣告，並以所謂「一頁式廣告」方式在網站呈現，不但商譽蒙損，還因此被許多收到劣質品的消費者投訴，疲於奔命向消保會等相關單位說明澄清，「錢別人賺，屁股我們擦」，業者為此大為感嘆，籲政府正視保障合法業者權益。
位在西屯區經貿八路的令和國際實業股份有限公司，最近在公司網站發出聲明，表示近來發現有不肖業者冒用該公司名義刊登廣告，盜用該公司名稱、相關檢驗資料、公司LOGO等圖片，刊登在臉書、各種一頁式詐騙網站銷售假冒商品，由於不法網站散布關於該公司商品的不實資訊，已嚴重侵害該公司及廣大消費者權益。
請繼續往下閱讀...
為確保該公司及消費者權益，購買時請認明以下產品外包裝標示：1、口罩印有「Made In Taiwan MD」雙鋼印標示；2、外盒包裝上皆印有該公司LOGO的防偽標示，且該公司已報案並持續蒐證，並將提出刑事告訴。
「只是即便已聲明，但遭盜用情形仍是層出不窮」，公司發言人施元富無奈說，前年7月開始投入經台灣一級醫療認證的口罩生產並銷售，好不容易在競爭激烈的口罩市場佔有一席之地，未料去年6月起突然接獲許多消費者投訴，表示經由網路卻買到廣告不實的劣質商品要求退換貨，還有消保會等相關單位行文要求說明澄清。
同時間還有某位立委的肖像也被盜用賣口罩，顯示情況相當嚴重，起碼有8家以上的不肖業者，冒用該公司網址卻竄改商品照片，再寄出製程粗糙的劣質口罩給消費者，藉此魚目混珠大賺黑心錢，且因價格混亂，也造成消費者及盤商誤解，雖不厭其煩解釋，但已造成公司困擾及商譽受損。
經報案卻發現這些網站都架設在中國，無法進一步追查，建議檢警調等相關單位，可以朝這些不肖業者的在台物流及金流方向查緝，也希望政府正視此問題，保障合法業者商譽及消費者的權益。