女撂人討50萬嗆「不給錢找你媽要」前男友怒刺死助陣男被判刑

胡姓女友撂3男助陣向前男友吳男討50萬元賠償，造成助陣3名友人1死2傷，動手的吳男今被判刑。（資料照）

2022/02/22 15:05

〔記者溫于德／台北報導〕新北市汐止區一名胡姓女子向前男友吳書涵索討傷害案賠償費50萬元，去年2月23日凌晨撂3名友人前往吳家理論，過程中，胡嗆「不給錢找你媽要」，氣憤的他拿出尖刀朝4人揮舞，導致前往助陣林男的胸部被尖刀刺入，經送醫搶救仍不治。士林地院審結，於今日依殺人、殺人未遂罪，併判吳男無期徒刑、褫奪公權終身；聆判吳男隨即被押返看守所。

判決指出，士院審酌吳男與3名助陣友人並無深仇大恨，僅因林男幫忙吳女談判和解，提議寫和解書，吳男認為已經和解過了，不願意再寫，便不思理性處理，持生魚片刀刺殺，害林等3男分別死傷，但考量他行兇後曾對胡女說「趕快將林男帶走，不然他要死了」，可見並非毫無救贖的可能等，故依殺人罪判吳男無期徒刑，另依兩個殺人未遂罪各判6年、8年，訂合併應執行刑無期徒刑、褫奪公權終身。

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檢警查出，39歲吳男有毒品前科，平時打零工過活，他與30歲胡女交往約半年，情侶曾因多次家暴鬧上警局，去年初，吳男再度動手，胡女不甘提告傷害罪，吳男在官司訴訟期間先賠償5000元，但胡女認為應該賠的更多，2月23日凌晨帶3名男友人上門要錢。

當下，胡女嗆「不給錢找你媽要」，被嗆吳男拿出尖刀朝4人揮舞，導致助陣林男的胸部被尖刀刺入，救護人員趕抵時已無生命跡象，送醫搶救1小時後仍不治。至於彭男的胸口、左側腋下、大腿內側均被刀劃傷；陳男想奪刀時，右手掌也被割傷，胡女則是下腹疼痛，肢體也有多處擦傷。

吳男事後被收押，並向士林地檢署承認持刀揮砍，檢方認定他揮刀行為具有殺人故意，導致林男身亡，彭男、陳男也分別受有輕重傷，因此依法起訴。

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